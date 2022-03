Marcell Jacobs, il rapporto con il padre Lamont/ “Per anni non è esistito”

Marcell Jacobs ha contribuito a tenere alto l’onore del nostro Paese grazie al trionfo nelle Olimpiadi in una disciplina in cui gli italiani non erano praticamente mai riusciti a primeggiare. Il successo ha certamente contribuito ad accrescere non solo la sua popolarità, ma anche la curiosità nei suoi confronti.

Non tutti sono a conoscenza di quale sia in realtà il suo primo nome, che evoca il rapporto con una persona che per lui importante, ma con cui in passato ha avuto problema, il padre Lemont. L’uomo è un veterano di guerra e solo recentemente è riuscito a riavvicinarsi al figlio.

Lemont Jacobs è un ex militare dell’Us Army alla base di Vicenza, dove ha conosciuto la mamma dello sportivo, Viviana. L’attività dell’uomo li ha portati a trasferirsi in passato e ha influito sul legame tra i genitori: “È nato quando io avevo 18 anni e il papà 20 – racconta la madre -, ci siamo dovuti trasferire in America, poi il padre è stato mandato in Corea quando Marcell aveva un anno, gli ho dovuto fare da padre e madre, ha avuto anche problemi fisici da piccolo”.

Marcell e il padre non hanno avuto contatti fino ai 13 anni per un motivo semplice, ma che fa capire quanto sia stato dfficile per lui accettare la situazione che si era creata: “Non avevamo niente da dirci. Per anni lui non è esistito” – ha detto il velocista. Oggi invece tutto è cambiato e il militare non manca mai di incoraggiare il figlio prima di una gara importante.

