Marcell Jacobs in ospedale in Kenya, come sta?/ Virus intestinale, salta gara Nairobi

Marcell Jacobs sarà costretto a saltare la gara in programma a Nairobi, a seguito delle sue condizioni fisiche non eccelse. Ad annunciarlo è stato il suo coach, Paolo Camossi, dalla capitale del Kenya: «Marcell non potrà presentarsi ai blocchi di partenza oggi perché è ancora sotto osservazione al Pronto soccorso del Ruaraka Uhai Neema Hospital, gestito dalla Ong italiana World Friends. Ci teniamo a ringraziare lo staff e i medici, Gianfranco Morino e Washington Njogu, che sono stati molto attenti, cordiali e professionali con Marcell e con tutti noi. Ringraziamo anche il personale dell’Ambasciata d’Italia, in particolare il security officer, che ci hanno dato assistenza in tutta questa vicenda».

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera nella sua edizione online, il velocista sarebbe stato colpito da un problema gastrointestinale dell’ultimo minuto, un classico virus con tutte le spiacevoli conseguenze del caso, e grave fino al punto che lo stesso sarà costretto a dare forfeit. L’uomo più veloce del mondo dopo il doppio Oro in occasione delle Olimpiadi di Tokyo della scorsa estate, era pronto a sistemarsi ai blocchi di partenza dei 100 metri per provare a portare a casa un altro successo, ma dovrà rinunciare all’impegno per cause di forze maggiori.

MARCELL JACOBS, RIMANDATA LA RIVINCITA CONTRO KERLEY

Inizialmente Marcell Jacobs aveva in programma di esordire nella nuova stagione il prossimo 18 maggio a Savona, prima di decidere di anticipare il tutto appunto a Nairobi: niente da fare, il campione olimpico sarà costretto a guardarsi lo show dalla televisione, per rimettersi al 100 per cento in vista appunto dell’impegno ligure in programma fra una decina di giorni.

Quella del Kenya in programma oggi doveva essere anche la rivincita della finale contro l’americano Fred Kerley, a 279 giorni da quel magico evento che tutti gli italiani hanno festeggiato con le braccia al cielo e grida di urlo. Con Marcell Jacobs fuori dai giochi tutti i riflettori azzurri saranno puntati su Filippo Tortu, altro velocista italiano, anch’egli medagliato a Tokyo.

