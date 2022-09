Viviana Masini racconta l’adolescenza difficile del figlio Marcell Jecobs

La madre di Marcell Jacobs, Viviana Masini, si è raccontata in un’intervista al Corriere, dopo il matrimonio del figlio: il velocista che l’anno scorso portò l’Italia sul tetto del mondo nei 100 metri. Marcell Jacobs si è sposato sabato pomeriggio a Gardone Riviera, con Nicole Daza, nella Torre di San Marco, davanti a 170 parenti e amici.

Viviana Masini è la mamma di Macell e ha raccontato come il viaggio in barca da Desenzano a Gordone, sabato, poco prima del fatidico Sì con Nicole, sia stato quello più emozionante di tutti. Un momento madre figlio durante il quale i due si sono “raccontati tante cose condivise in questi 28 anni – ha detto Viviana Masini al Corriere della Sera -. Mi ha ringraziato ancora per le spinte che gli ho dato, per aver insistito quando voleva mollare con l’atletica e io invece ho trovato l’allenatore giusto per lui in quel momento”.

Viviana Masini durante l’intervista ha ricordato l’infanzia e l’adolescenza non semplice di Marcell Jacobs. Lui, 2 ori olimpici e uno europeo è nato nel 1994 in Texas, precisamente a El Paso. Marcell, che in pista ha seminato molti avversari è nato in ritardo di una settimana. Come affermato dalla madre, Viviana nella vita di tutti i giorni: “Lui è l’uomo più lento! Se non fosse per Nicole, quando non si allena starebbe sempre sul divano”. Il fatto che al matrimonio con Nicole, ci fosse anche la nonna Claudia, 78 anni, è stato molto importante. Come detto da Viviana Masini: “Marcell ha da sempre un rapporto molto bello con lei. A 10 anni ebbe una crisi di identità, pensava di essere stato adottato, così la feci venire per il suo compleanno e fu un momento bellissimo, lui non si staccava dalla sua gonna.”

Viviana Masini e l’ammirazione per Nicole Daza, neo moglie di Marcell Jacobs

Come raccontato dalla madre di Marcell Jacobs, Viviana Masini, dopo il trasferimento in Italia dall’America, l’altro momento complicato per il giovane Jacobs è stato a 18 anni quando è andato ad allenarsi a Gorizia. Ha detto Viviana Masini che in quel momento “è iniziato il taglio del cordone ombelicale”. Ma adesso suo figlio, con il quale si sentono tre volte al giorno, avrà una vita accanto a Nicole. Una donna che è entrata nel cuore della mamma Viviana.

Infatti, Viviana Masini ha espresso parole al miele per la nuora Nicole Daza. Una donna che le somiglia molto, con “la stessa vena di pazzia. Intelligente e capace ed è molto di polso, l’ammiro tanto”, ha aggiunto Viviana. Nicole è una donna determinata che per seguire Marcell Jacobs a Roma ha lasciato il suo lavoro a Novi Ligure, un’unione che è nata sotto ogni buon auspicio e che sabato scorso è stata festeggiata a dovere, sulle rive del Lago di Garda.

