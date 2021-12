Marcell Jacobs/ Programmi futuri e il sogno del record: a chi fa polemiche…

Il 2021 di Marcell Jacobs è stato leggendario ma per il campione olimpico dei 100 metri e anche della staffetta 4×100 è già tempo di guardare al futuro, dunque queste sono settimane dedicate ai programmi per il 2022, magari sognando il record del Mondo di Usain Bolt, godendosi però anche i ricordi dorati delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e rispondendo alle polemiche soprattutto da parte inglese, che proseguono nonostante l’unico velocista pizzicato per doping ai Giochi Olimpici sia stato proprio uno staffettista britannico, Chijindu Ujah. Senza dimenticare che tra i programmi futuri ci sarà pure il matrimonio con la fidanzata Nicole Daza, fissato per il 17 settembre 2022 presso la Torre San Marco di Gardone Riviera.

Per quanto riguarda invece gli obiettivi agonistici, nel mirino di Marcell Jacobs ci sono innanzitutto i Mondiali indoor che saranno in programma dal 18 al 20 marzo a Belgrado (ricordiamo che Jacobs è campione europeo dei 60 metri indoor), poi logicamente i Mondiali all’aperto a Eugene (Oregon, Stati Uniti), dal 15 al 24 luglio 2022, slittati di un anno per fare posto alle Olimpiadi a loro volta passate dal 2020 al 2021, infine ci saranno dall’11 al 21 agosto gli Europei a Monaco di Baviera. Il campione olimpico all’assalto di due Mondiali più un Europeo, questo sarà l’anno 2022 agonistico per Marcell Jacobs.

MARCELL JACOBS: I PROGRAMMI PER IL 2022 E IL SOGNO DEL RECORD DI BOLT

I titoli sono le soddisfazioni più importanti e ambite, ma naturalmente per chi corre i 100 metri il sogno di battere il record del Mondo di Usain Bolt può essere una motivazione supplementare. Marcell Jacobs martedì sera, ricevendo a Milano il premio come migliore sportivo italiano dell’anno assegnato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di questo possibile obiettivo, senza proclami ma con ambizioni: “Il lavoro sulla nuova partenza sta dando buoni frutti. Sono certo che mi porterà lontano. Battere i record di Bolt? Si pensa, ma non si dice”.

C’è poi un “record” non ufficiale, ma forse ancora più importante: il gran numero di bambini che si stanno avvicinando all’atletica sulla scia dei trionfi di Marcell Jacobs e degli altri campioni olimpici italiani. “Sognavo tutto questo da bambino e sono loro che ora spero di ispirare”, ha affermato il bresciano. Quanto alle stucchevoli polemiche sul doping da parte degli sconfitti, vale sempre quello che Marcell Jacobs ripete ormai da mesi: “Mi fa sorridere pensare che coloro che hanno parlato senza pensare a quel che dicono ora devono piuttosto guardare a casa loro. Io ho lavorato tanto, mi sono sacrificato e non ho voluto dare peso a persone che non sanno quello che dicono”.



