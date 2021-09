Marcell Jacobs rifiuta Ballando con le stelle/ Nicole Daza alla Carlucci “Prendi me”

Marcell Jacobs sarà il ballerino per una notte di “Ballando con le stelle”. Il campione olimpico ha declinato l’invito per partecipare come concorrente ma ha dato comunque la sua disponibilità. In un’intervista rilasciata al settimanale Dipiù, Nicole Daza, futura moglie di Jacobs, ha fatto un appello alla conduttrice Milly Carlucci: “Se mi chiedessero di ballare con lui, non mi tirerei indietro. Siamo una coppia e lo farei volentieri. Vedremo come andrà ma l’importante è che si diverta: Marcell riesce a fare tutto sempre bene”. Non sappiamo se la conduttrice deciderà di coinvolgere anche lei.

Nicole si è inoltre candidata per poter partecipare al programma: “Ballando con le Stelle lo farei anche io perché il mondo dello spettacolo mi diverte. Un giorno, se dimostrerò di averne le capacità, mi piacerebbe farne parte”.

Marcell Jacobs rifiuta la proposta come concorrente: “Se scendessi in pista ogni settimana…”

Marcell Jacobs ha deciso di rinunciare a partecipare come concorrente al programma per paura di essere preso in giro. Nell’intervista ha infatti spiegato: “Se scendessi in pista ogni settimana tutta la mia credibilità, tutto quello che di buono sono riuscito a fare alle Olimpiadi verrebbero messi a dura prova dall’esito dell’esibizioni. Ci sarebbe materiale per prendermi in giro”. A quanto pare la possibilità di vederlo in gara anche in un’altra edizione del programma è sfumata. Le sue parole lo confermano: “Mi esalta l’idea di prendere parte al programma anche se non potrei mai fare il concorrente”.

Qualche giorno fa Jacobs, in occasione del suo compleanno, ha chiesto la mano a Nicole Daza. Lei ha accettato senza perdere tempo: “Ho detto più velocemente “sì” io che lui a fare 100 metri”. Intanto Milly Carlucci è comunque riuscita a fare un colpaccio nel mondo dello sport, portando tra i concorrenti il campione di moto Andrea Iannone, balzato alla cronaca rosa per le sue storie d’amore con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.



