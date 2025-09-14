Marcell Jacobs si ritira? Dopo l'eliminazione in semifinale sui 100 metri ai Mondiali, il velocista apre all'ipotesi dello stop.

MARCELL JACOBS SI RITIRA? LE PAROLE DOPO I MONDIALI

Marcell Jacobs si ritira? È lo stesso campione della velocità ad aprire questa ipotesi, che potrebbe sembrare clamorosa, dopo i Mondiali atletica 2025 Tokyo. La kermesse iridata si è conclusa per Jacobs con una delusione: eliminato in semifinale nei 100 metri con il tempo di 10’’16, e forse è ancora più significativo il fatto che questo crono, lontanissimo dai suoi risultati migliori, sia comunque il migliore corso in stagione.

Il che ci dice fin troppo bene quali siano le difficoltà di un velocista che, dopo aver vinto l’oro olimpico nel 2021 contro ogni previsione, non è mai riuscito a essere costante. “Devo prendermi un po’ di tempo per capire se vale la pena continuare a soffrire così”: questo ha detto Jacobs ai microfoni di Rai Sport.

Parole pronunciate appena dopo una semifinale che lo ha visto chiudere con il sesto tempo (nella sua prova). Un Jacobs amareggiato, che ha sottolineato di non valere il 10’’16 corso oggi, ma consapevole di come questo sia il tempo che in questo momento ha nelle gambe.

Per rimarcare il fatto di un possibile ritiro, il velocista di Desenzano ha anche ricordato la promessa che si era fatto un anno fa, ovvero che con un’altra stagione complicata si sarebbe per forza chiesto quanto avrebbe potuto continuare.

JACOBS SI RITIRA, SCENARIO CONCRETO

Marcell Jacobs si ritira, lo scenario è concreto: ai Mondiali atletica 2025 Tokyo ci sarebbe una staffetta 4×100 da onorare ma, con grande onestà, l’azzurro dopo la semifinale flop dei 100 metri ha ammesso che in questo momento c’è chi sta meglio di lui e che dunque tornare in pista a Tokyo potrebbe non essere la scelta giusta, anche perché ci sarebbe qualche giovane cui far fare esperienza e potrebbe essere l’occasione giusta. In ogni caso Jacobs ha rimandato la decisione ai prossimi giorni ma, anche se dovesse correre la 4×100, il suo ritiro potrebbe comunque arrivare dopo la kermesse iridata.

C’è tanto dolore nelle sue dichiarazioni: dice che la gente ha iniziato a conoscerlo per la medaglia d’oro alle Olimpiadi ma in realtà “le parole di tristezza nella mia carriera sono state tre volte superiori rispetto a quelle di gioia”. Ha anche sottolineato come il 10’’16 corso oggi in semifinale sia un crono che non lo riguardava nemmeno quando era impegnato nel salto in lungo e insomma, il quadro è questo: spiace ascoltare queste parole da un campione come Marcell Jacobs, sfortunatissimo e ora veramente, e possibilmente, vicino al ritiro dalla carriera di velocista.