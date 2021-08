Marcell Jacobs “Sposo Nicole Daza”/ “Matrimonio il prossimo anno”: l’annuncio

Da ieri pomeriggio, giorno della finale dei 100 metri maschili alle Olimpiadi di Tokyo, non si fa che parlare dell’uomo che ha trionfato: Marcell Jacobs. Nato in America ma cresciuto in Italia, ha gareggiato portando sul gradino più alto la nostra bandiera tricolore. Subito dopo, ai microfoni di RaiSport, ha fatto poi un lieto annuncio: presto sposerà la sua fidanzata Nicole Daza. “L’avevo promesso e ora lo farò: l’anno prossimo Nicole diventerà mia moglie, assolutamente sì. Coroneremo il nostro sogno”, ha dichiarato il campione, indossando la tuta bianca dell’Italia come da specifica richiesta di Giorgio Armani: “Ieri Nicole teneva in braccio Anthony (il figlio ndr) e quasi lo lanciava in aria quando ha visto che avevo vinto”, ha poi raccontato col sorriso. Insomma, il matrimio è alle porte per l’azzurro e la sua compagna.

Marcell Jacobs, papà di tre bambini

Marcell Jacobs e Nicole Daza si sono incontrati nel 2018. Tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Lei, fino a poco prima, non era mai stata sotto i riflettori, tant’è che si conosce molto poco della sua vita privata. Di lei sappiamo che prima lavorava come dipendente all’Outlet di Serravalle e che è una donna molto legata alla famiglia, sia la sua che quella di Jacobs. Quest’ultimo, prima di incontrarla, ha avuto un figlio, Jeremy, da un’altra donna. Oggi è papà di altri due bambini di nome Anthony e Meghan avuti dall’attuale fidanzata Nicole Daza che però, in circa un anno, diventerà sua moglie. Non resta, dunque, che attendere l’arrivo del lieto evento.

