Marcella Basteri, mamma di Luis Miguel/ Scomparsa nell’86 avvistata ora in Argentina

Fari nuovamente puntati sulla storia della scomparsa di Marcella Basteri, la madre del cantante Luis Miguel. Ad accendere i riflettori è lo storico programma di casa Rai 3, “Chi l’ha visto?”, alla luce del fatto che Marcella Basteri, nata a Massa nel 1946, non è mai stata ritrovata. Di lei si è persa ogni traccia nel 1986, quando la donna, in precedenza sposata con il messicano Luisito Rey (morto nel 1992), decise di incontrare il suo ex in una località vicina a Madrid. La signora Basteri partì quindi da Massa, dove abitava, destinazione la capitale spagnola, un incontro per dirsi addio e nel contempo ufficializzare la fine del loro matrimonio; peccato però che quando la stessa giunse in Castiglia scomparve.

Con il passare degli anni, e con il caso sulla scomparsa che non registrava passi in avanti, la famiglia della stessa decise di rivolgersi alla trasmissione «Chi l’ha visto?» nel 1993, all’epoca condotto da Giovanna Milella. Nonostante gli sforzi, però, le ricerche non andarono a buon fine, e anche in quel caso non emerse nessuna novità.

MARCELLA BASTERI, LA CUGINA DI LUIS MIGUEL: “SUA SCOMPARSA NON DENUNCIATA”

A distanza di 35 anni è ora la cugina messicana di Luis Miguel, nipote di Marcella, a rivolgersi al programma di casa Rai; tutta “colpa” di una foto, partita dall’Argentina, che ha fatto in breve tempo il giro del web, arrivando appunto anche in Messico. In quello scatto si vede una donna, molto probabilmente una senza tetto, che vaga senza meta nella nazione sudamericana, e che sembrerebbe avere notevoli somiglianze con Marcella Basteri: che sia davvero lei? Cinzia Carrieri, la cugina di cui sopra, aveva rivelato poche settimane fa a Il Tirreno che nessuno aveva denunciato la sparizione della signora Basteri per non recare un danno al figlio Luis Miguel, famosissimo in tutto il Sud America. Una teoria che ovviamente nessuno può dimostrare ne confermare, fatto sta che la vicenda sembra davvero un giallo con numerosi aspetti da chiarire. Vedremo se questa sera, a “Chi l’ha Visto?”, emergeranno ulteriori dettagli.



