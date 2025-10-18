Marcella Bella ricorda il fratello Gianni Bella e a sorpresa conquista la giuria di Ballando con le stelle 2025, Guillermo Mariotto: "Femmina da paura"

Con un Paso Doble sulle note di Io Domani, celebre suo brano scritto dal fratello Gianni Bella, Marcella Bella con Chiquito a Ballando con le stelle 2025 è stata la prima concorrente a scendere in pista. La sua esibizione ha convinto in parte la giuria. Il suo Paso è molto piaciuto a Ivan Zazzaroni che le ha fatto i complimenti ed anche Carolyn Smith ha notato dei miglioramenti: “Devi lavorare tantissimo nella parte superiore soprattutto delle braccia e i piedi.”

Fabio Canino, in relazione ad un video che circola sui social ha chiesto provocatorio se ci fosse dell’astio tra lei e Barbara D’Urso ma la cantante ha glissato: “Perché non la fai anche a lei questa domanda?”. Si passa poi alle dolenti note con Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. “Secondo me questa sera era tutto un po’ moscio, più che un ballo sembrava un sacrificio del tuo corpo dei Dei pagani, un vergine offerta agli Dei.” “Ti ripeti sempre” l’ha interrotta Marcella Bella. Tuttavia nonostante le scintille e la tensione la giurata ha voluto sottolineare che è una persona con personalità e imprevedibilità.

Marcella Bella conquista a sorpresa la giuria di Ballando con le stelle 2025, Guillermo Mariotto: “Femmina da paura”

I commenti della giuria su Marcella Bella a Ballando con le stelle 2025 si concludono con i giudizi di Guillermo Mariotto: “Ti trovo sempre più bella” e poi il giurato venezuelano ha insinuato: “Quando tiri fuori le gambe c’è la donna tosta e indipendente…non la milf alcolizzata ma una femmina da paura. A me questa sera mi sei piaciuta.” La cantante siciliana ha totalizzato un punteggio maggiore delle scorse volte con un bel 8 da parte di Mariotto che le va guadagnare 33 punti che meno il malus di 10 punti ha portato a casa 23 punti: basteranno per non rischiare l’eliminazione dallo show del sabato sera di Rai1?