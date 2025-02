Marcella Bella a Verissimo: la cantante si racconta da Silvia Toffanin

E’ intervenuta nel salotto di Verissimo anche Marcella Bella, la nota cantante reduce dal Festival di Sanremo ha parlato della sua esperienza, soffermandosi anche sul bel momento regalato all’Ariston con il fratello Gianni, che era presente in sala per la serata delle Cover: “Non volevo piangere per evitare di farlo emozionare troppo, non gli fa bene. Lui sa calmarmi, io sono una specie di fiammifero che prende fuoco facilmente, mio fratello Gianni è unico, ha qualcosa davvero di speciale”. Marcella Bella si è espressa anche sul lungo amore che vivo da 46 anni: “Forse dovevo ammazzarlo prima (ride ndr), sono abituata a difendermi ma mi mettono sempre in croce per quello che dico, sono una persona schietta e sincera ma non vengo sempre apprezzata, mi faranno santa prima o poi”.

Sul marito Marcella Bella ha ammesso: “Io sono gelosa, qualche impiccio lo abbiamo avuto, lui ogni tanto si arrabbiava, io ancora adesso faccio scenate di gelosia, me ne combina di tutti i colori, guardando il suo telefono ho scoperto delle cose” ha detto la cantante ammettendo come il marito abbia delle ammiratrici.

Marcella Bella e la canzone di Sanremo: “La mia canzone è stata accettata”

A Sanremo 2025 Marcella Bella ha cantato il suo inno alle donne, un brano arrivato ultimo in classifica ma che è arrivato anche al cuore dei giovani, oltre ai tanti fan della cantante siciliana. E in apertura di intervista a Verissimo, non poteva mancare una riproposizione del brano sanremese. “Ho voglia di andare in tour, stiamo preparando le varie cose, farò i farmacopie e gli store”.

Sulla sua canzone Pelle diamante, ultima classificata a Sanremo 2025, Marcella Bella ha ammesso: “Avete letto il mio testo, anche io mi do della stronza, me lo dico da sola e non permetterei a nessuno di darmi questo epiteto. Non me la sento di commentare questa cosa, non sta a me farlo. Io posso dire che non mi piace che si maltratti una donna, neanche con le parole. Ma se l’organizzazione l’ha accettata vuol dire che va bene” le parole della cantante a Vanity fair tornando sul suo brano portato in gara a Sanremo.

