Marcella Bella “allarme truffa, non so nulla”/ “Si spacciano per me e chiedono soldi”

Marcella Bella lancia l’allarme truffa sui social. Esattamente come Gabriel Garko che pochi giorni fa ha esortato i fans a non fidarsi di chi, a suo nome, chiederebbe dei soldi, anche la Bella, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha denunciato una presunta truffa sui social che qualcuno starebbe portando avanti utilizzando il suo nome. Stando a quello che racconta la cantante pubblicando il post di un suo collaboratore, un falso profilo con il nome di Marcella starebbe contattando i fans della cantante chiedendo dei soldi a vario titolo insieme all’acquisto di una card che garantirebbe l’accesso ad un’ipotetica festa con Marcella ospite. “Cari amici, allarme truffa. Io non c’entro niente con questo tipo di messaggi. Per qualsiasi dubbio contattate Tony Toscano“, scrive la Bella esortando i propri fans a fare attenzione.

MARCELLA BELLA E LA TRUFFA SUI SOCIAL: “UN FALSO PROFILO CHIEDE SOLDI A MIO NOME”

Sono sempre di più i vip che invitano i propri fans a non fidarsi di chi, attraverso i social, chiede soldi a proprio nome. Marcella Bella, dopo aver saputo che il suo nome viene utilizzato per attività del genere, ha lanciato l’allarme su Instagram condividendo il messaggio del suo collaboratore. “Alcune fans sono state contattate da un falso profilo di Marcella su Instagram con richieste di denaro a vario titolo. Se si tratta di un truffatore o semplicemente di uno squilibrato non lo so” – scrive il collaboratore di Marcella che poi aggiunge – “Di fatto usa anche il mio nome per dare credito a tutto. Tra le altre cose invita a far acquistare una fantomatica card per avere accesso ad una festa con Marcella. Mi raccomando, fate attenzione. Inviatemi privatemente gli screenshot delle conversazioni, potrebbe essere utile“, conclude.





