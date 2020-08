Marcella Bella/ Assente da un po’ dalla tv torna stasera in replica su Rete 4

Marcella Bella è ormai assente sul piccolo schermo, ma presto ritornerà di sicuro con uno dei suoi imperdibili appuntamenti musicali. Intanto l’artista si gode le stelle cadenti, in particolar modo nella notte di San Lorenzo. Immersa nell’atmosfera magica di una terrazza sopra Ibiza, come scrive su Instagram, la cantante si è concessa un momento di comunione con il cielo e ha condiviso una breve clip con tutti i fan. Al suo fianco ovviamente l’immancabile e sorridente figlio Tommaso. Clicca qui per guardare il video di Marcella Bella.

Marcella Bella sarà inoltre una delle protagoniste di Una serata bella per te, Mogol! che Rete 4 ripropone in replica nella prima serata di oggi, sabato 15 agosto 2020. Era stata proprio l’artista a chiedere ai fan su Facebook di seguire l’appuntamento originale, sottolineando che nel corso della serata ci sarebbe stato anche l’amico Fausto Leali. Dopo aver interpretato la sigla, la Bella intonerà fiori rosa, fiori di pesco del ’70, brano vincitore del Festivalbar e poi unirà la sua voce a quella di Anna Tatangelo per Pensieri e parole. Farà anche un piccolo omaggio a Mina, ricordando la canzone Insieme che Lucio Battisti ha regalato a Mina in occasione dei suoi 30 anni. “Un impegno cantare una canzone di Mina, che stimo tantissimo”, ha detto subito dopo la performance. Dopo aver cantato la canzone Hai bucato la mia vita, la Bella concluderà la serata con Leali grazie al brano Io ho in mente te.

Marcella Bella, la severità in un altro ruolo

Marcella Bella è conosciuta per la sua severità, non tanto dal punto di vista artistico, quanto per il suo ruolo di giudice di Ora o mai più. Dopo essersi seduta al banco della giuria per due edizioni, la cantante ha rivelato il suo punto di vista sui reality. “Ho la mia bibbia musicale”, ha detto tempo fa a Rolling Stones, “un cantante può avere un filo di voce, può quasi parlare, ma l’intonazione è basilare. Se non sei in grado di gestirla, non puoi avere delle chance”. Le sue parole si riferiscono a Valeria Rossi, concorrente della prima edizione e allieva di Orietta Berti, con cui si è scambiata più di qualche frecciata. Tanto che l’Usignolo di Cavriago ha tacciato la collega con un bel “vipera”.

La Bella però non è mai stata d’accordo con quella definizione: “Sono una persona buonissima. Sono grintosa, ma non cattiva, nè invidiosa”. Questo però non l’ha frenata dal chiedere alla Berti di porre fine alle querelle, pena il percorso legale. La Bella intanto non concede interviste da diversi mesi. L’ultimo giro di stampa risale allo scorso novembre, quando ha realizzato dei concerti per i suoi 50 anni di carriera fatti di tante canzoni, prima fra le quali Montagne Verdi. L’artista però ha un carissimo ricordo di un altro brano, scritto dai suoi fratelli come regalo di nozze. “Una canzone, E se qualcuno, che farà solo voce ed archi, mi hanno commossa“, ha rivelato a TgCom24, “questo è stato uno dei momenti più belli, sono riusciti a unire i sentimenti con la musica”.

Video, aspettando le stelle cadenti

Visualizza questo post su Instagram #aspettandolestellecadenti 🌠🌟🌟⭐#laterrazzasopraibiza Un post condiviso da Marcella Bella (@marcellabella.official) in data: 10 Ago 2020 alle ore 5:12 PDT





