Ballando con le stelle 2025, Marcella Bella attacca Barbara D’Urso senza accorgersi che è con lei: gelo e video virale

Non è per nulla soddisfatta della sua partecipazione a Ballando con le stelle 2025 Marcella Bella. La cantante siciliana sin dalla prima puntata è finita nel mirino delle critiche da parte della giuria ed adesso è stanca e stufa di essere etichettata come ‘smutandata’ e ‘ubriacona’ dai giurati che a suo dire sono troppo severi con lei e troppo morbidi con altri concorrenti. E nella puntata di Ballando Segreto pubblicata ieri Marcella Bella ha commesso una clamorosa gaffe con Barbara D’Urso.

Scendendo nel dettaglio, infatti, in un video che in queste ore è diventato virale, Marcella Bella ha lanciato una frecciata a Barbara D’Urso non accorgendosi che la conduttrice fosse poprio accanto a lei. La cantante si è lasciata andare a un commento pungente sui voti dei giudici: “Sono stufa, qui danno dei 9 e 10 a gente che non…”. Tuttavia, quando Marcella si è girata e si è accorta che stava parlando con la D’Urso, è cala un attimo di gelo, silenzio e imbarazzo… poi cerca di rimediare con un sorriso: “I tuoi erano meritatissimi!”. Il video in questione immediatamente è diventato viralissimo sui social.

Tale frecciata è stata solo l’ultima di una serie di attacchi da parte di Marcella Bella contro Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025. Poco prima, parlando con Francesca Fialdini, la cantante si era lasciata andare ad un attacco alla conduttrice: “Mi hanno dato dell’ubriaca e della smutandata, anche a Barbara si sono viste le mutande ma non le hanno detto niente, pensavo glielo facessero notare…” E non è tutto perché alcuni giorni prima parlando sempre dietro le quinte Marcella ha sentenziato contro la collega: “È sempre lì impettita, non fa niente, spesso mi dicono di pungerla ma lei è traumatizzata da quello che le è accaduto”. Insomma al di là di abbracci e frasi di circostanza sembra proprio che Marcella Bella abbia il dente avvelenato contro Barbara D’Urso.

