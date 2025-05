Leggi Marcella Bella e pensi subito al più grande successo della sua interra carriera: Montagne Verdi. Un brano amato da diverse generazione e a cui, ancora oggi, la stessa Marcella Bella è estremamente affezionata. Forse perché Montagne Verdi ha contribuito a lanciarla tra i big della musica, con la forza della sua semplicità. “Quella canzone nella sua semplicità dice delle cose profonde. […] Le montagne verdi sono una metafora, sono le speranze”, racconta in una bella intervista al Corriere della Sera. Correva l’anno 1972 e Marcella Bella si apprestava a scrivere pagine importanti della musica italiana e del suo lungo percorso nel mondo della musica.

Nel corso della sua carriera c’è stato anche un breve spazio per la politica, quando fu coinvolta da Alleanza Nazionale come volto simbolo del partito. “Mi presentai alle elezioni molti anni fa ma l’ho fatto per amicizia, la politica non era la mia strada e mi sono pentita”, ha sottolineato. Stando alle parole della cantante, l’ingresso in politica le avrebbe causato non pochi problemi successivamente.

Infatti, Marcella Bella, ha dovuto affrontare anche dei problemi con il Fisco Italiano. Problematiche che, finalmente, sarebbero state risolte. “Sentirmi accusare in tv di aver evaso un sacco di soldi mi ha danneggiato. Il Fisco si è scusato ufficialmente. Io non c’entravo: ho fatto pace con l’Agenzia delle Entrate”, ha detto la cantante.

Pochi mesi in fa in gara al Festival di Sanremo con Pelle Diamante, non è riuscita ad emergere e a farsi spazio tra gli altri concorrenti. Ma la cantante settantaduenne fa spallucce e la prende con filosofia. “Va bene così perché i più grandi sono sempre arrivati ultimi. Erano 18 anni che non partecipavo”, ha spiegato in una ospitata a Verissimo, dove ha ripercorso i momenti più belli vissuti a Sanremo, incluso l’abbraccio col fratello Gianni Bella.

