Classe 1952, con una lunga carriera alle spalle e tanti successi, tra cui brani intramontabili come Montagne Verdi, Aria, e Io Domani. Marcella Bella ha scritto pagine importanti della musica italiana e ancora oggi continua a spingere sull’acceleratore per lasciare il segno e farsi conoscere ed apprezzare dalle nuove generazioni. Il suo percorso nel mondo della musica comincia grazie all’incontro fortuito con Ivo Callegari, noto produttore che decide di scommettere su Marcella, all’epoca ai margini per via del suo spiccato accento siciliano.

Marcella Bella si fa trovare pronte e infatti negli anni a venire collezionerà un successo dietro l’altro, con le sue hit evergreen. Dopo aver cavalcato l’onda della popolarità per diversi anni, Marcella Bella decide di fare un passo indietro e ritirarsi momentaneamente dalle scene. Poi il ritorno sul palco, fino alla più recente apparizione al Festival di Sanremo con il brano “Pelle diamante”.

Con i suoi modi veraci, il suo essere schietta e sincera, Marcella Bella ha attirato non solo fan e follower, ma anche hater e criticoni che non sembrano apprezzare le sue doti. C’è chi, tra i tanti utenti, ha stroncato il suo brano sanremese, ma anche chi non vorrebbe rivederla sul palco del Festival, in favore di concorrenti più giovani.

Ma Marcella Bella fa spallucce e tira dritto, d’altronde la sua carriera e i suoi successi parlano per lei. “Hater? Gli attacchi gratuiti mi fanno male”, ha detto in una intervista rilasciata qualche tempo fa a Today. “Secondo me essere sinceri è una grande qualità, ma non siamo più abituati alla sincerità”, le sue parole. “Spesso mi fa male il cuore, soprattutto quando vengo attaccata gratuitamente, magari da gente che neanche sa chi sono”, ha concluso.

