Chi è Marcella Bella, la cantante ‘divide’ la giuria di Ballando con le stelle 2025: il fratello Gianni, il marito Mario Merello e i 3 figli.

Marcella Bella prosegue il suo percorso a Ballando con le stelle 2025 anche a dispetto degli scontri con la giuria che continuano quasi senza sosta. Dai giudizi sull’abbigliamento a commenti relativi al fattore anagrafico, la cantante ha spesso rimarcato come si senta presa di mira da alcuni giudici del talent di Milly Carlucci – in particolare Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli – ammettendo dopo poche puntate di aver perso anche quel piglio brioso che l’accompagnava agli albori dell’esperienza.

“C’è un accanimento nei miei confronti”, ha tuonato Marcella Bella per i continui scontri con la giuria di Ballando con le stelle 2025. Imperturbabili i diretti interessati: “Oltre il cringe”, ha commentato Selvaggia Lucarelli dopo una delle ultime performance a conferma di un giudizio non proprio positivo in favore della cantante. Insomma, continuano gli scontri con la giuria di Ballando con le stelle 2025 ma, di contro, Marcella Bella soprattutto nelle ultime puntate è riuscita a mettersi evidenza per la capacità di ignorare le critiche e proseguire per la sua strada.

D’altronde, Marcella Bella conosce bene l’importanza della resilienza partendo proprio da esperienze personali difficili decisamente più profonde. La cantante ha vissuto con dolore e apprensione l’ictus che ha colpito suo fratello, Gianni Bella, nel 2010; una malattia che ha pregiudicato la carriera e che ha ovviamente frenato anche le sue attività nel medesimo settore. “Da allora ha perso l’uso delle parole; non parla ma canticchia…”. Un dramma che vive con speranza e soprattutto restando al fianco del suo amato fratello Gianni che, da sempre, l’ha accompagnata tanto nel privato quanto nei fasti della sua carriera da cantante.

L’amore, come quello per il fratello Gianni, è fondamentale nella vita di Marcella Bella: lo dimostra la bellezza della liaison con suo marito Mario Merello con il quale è sposata dal 1989 e con il quale ha costruito una splendida famiglia. Insieme hanno dato alla luce 3 figli: Giacomo, Carolina e Tommaso e a dispetto della notorietà hanno sempre fatto in modo di vivere all’insegna della discrezione e riservatezza per ciò che riguarda la vita privata.