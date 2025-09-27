Marcella Bella, chi è la cantante catanese di "Montagne verdi"? Gli esordi con il fratello e il successo: "Quel brano mi ha cambiato la vita"

Nata a Catania nel 1952, Marcella Bella ha cominciato a cantare fin da piccolina, arrivando da giovanissima ad Ariccia, dove ha preso parte al Festival degli sconosciuti, vincendo. Nonostante questo la vittoria non le fu convalidata in quanto tredicenne, due in meno a quelli previsti dal regolamento. La sua carriera è però proseguita: la cantante ha collaborato spesso con il fratello Gianni, con il quale si è trasferita a Roma per cantare. Proprio Gianni ha scritto per lei incredibili canzoni, passate alla storia, come “Montagne verdi” che ha cambiato per sempre la vita di Marcella nel 1972, con quella partecipazione a Sanremo.

Prima di ottenere il successo poi avuto, però, Marcella Bella ha dovuto studiare dizione. Il suo mercato accento siciliano, infatti, non passava inosservato e Mike Bongiorno le consigliò di studiare e impegnarsi affinché potesse cantare in un italiano più corretto. “Ero sempre stata in Sicilia, è normale che si sentisse” ha raccontato la Bella, che poi ha seguito il consiglio di Mike, arrivando appunto a firmare i suoi primi contratti discografici.

A guidarla in quel mondo che non conosceva fu Loredana Bertè, alla quale la lega una storica e bella amicizia. “Quando dalla Sicilia mi sono ritrovata catapultata a Milano per il mio primo disco, Loredana per me è stata il mio faro” ha raccontato la cantante. Diverso, invece, il rapporto con Donatella Rettore, con la quale si è scontrata più volte prima di seppellire l’ascia di guerra.

Profondamente legata al fratello Gianni, Marcella Bella non ha vissuto anni semplici dopo l’ictus che ha colpito l’uomo, con il quale ha collaborato tutta la vita nella sua musica. Proprio Marcella ha sostenuto da vicino il fratello nel difficile periodo della riabilitazione, facendo il tifo per lui. “La sua grande intelligenza e la sua creatività, anche se ostacolate dalla malattia” ha raccontato la cantante, che non lo ha mai lasciato solo.

