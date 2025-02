Fa sempre piacere quando le vecchie glorie della canzone italiana decidono di rimettersi in gioco con una nuova canzone da presentare sul prestigioso palco del Festival di Sanremo. Quest’anno è toccato a Marcella Bella dopo anni di assenza e a Massimo Ranieri, che non ha potuto esimersi dal tornare dato che Tiziano Ferro gli ha regalato la canzone). Fari accesi, però, su Marcella Bella e la sua vita tra carriera e amore.

La cantante di Montagne Verdi ha un marito di nome Mario Merello per il quale ha avuto un vero e proprio “colpo di fulmine” come ha raccontato lei stessa in una recente intervista al Corriere.it. Ha anche raccontato in televisione che è molto gelosa di lui nonostante abbiano ormai un’età avanzata. D’altronde dentro si crede sempre di essere degli eterni giovani.

Quando sbocciò l’amore con il futuro marito Mario Merello, la celebre cantante Marcella Bella rimase incinta. Ovviamente lei ne fu felicissima nonostante la giovane età e il fatto che l’uomo fosse sposato e padre. Come ha raccontato al Corriere.it la celebre Mina le telefonò perché “voleva darmi il suo appoggio” dato che lei ebbe una situazione simile con l’attore Corrado Pani. Nel 1989 Marcella Bella ha sposato l’imprenditore e dopo più di quarant’anni si amano come il primo giorno e hanno avuto tre figli: Giacomo, Carolina e Tommaso.

Ieri si è presentata sul palco di Sanremo 2025 l’interprete con una canzone dal titolo Pelle diamante che celebra la donna che non deve chiedere mai e che lascia dietro di sé scie di uomini adoranti ai suoi piedi. Vuole piacere a giovani, come ha raccontato in una recente intervista, e chissà che non ce la faccia. La sala stampa non è andata pazza della canzone, anche se non si sa di preciso in che posizione si è classificata, dato che Carlo Conti ha annunciato (non in ordine) i primi cinque cantanti che l’ha convinta pienamente.