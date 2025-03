Marcella Bella dopo il grande successo di “Pelle diamante” al Festival di Sanremo 2025 è tra gli ospiti della puntata speciale del quiz show “L’eredità” condotto da Marco Liorni su Rai1. Un’occasione speciale per rivedere la popolare cantante siciliana che è tornata in gara alla kermesse canora a 14 anni dall’ultima volta ritrovando in platea anche l’amato fratello Gianni Bella. Dalle pagine de Il Corriere della Sera parlando di lui ha detto: “lui è sempre stato il genietto di casa. Quando bussò alla casa discografica CGD rimasero impressionati”. Il successo di Marcella Bella è indubbiamente legata al brano “Montagne verdi” al punto che la sua carriera è segnata proprio da quella canzone diventata una evergreen della musica italiana.

“Vita cambiata da così a così con quella canzone” – ha rivelato la cantante che parlando del brano ha confessato – “nella sua semplicità dice delle cose profonde”. La canzone, infatti, racconta la storia di una ragazzina emigrante che lascia la sua terra d’origine, gli amici e l’erba di casa per Milano.

Marcella Bella: dal successo all’amore per il fratello Gianni Bella

Marcella Bella ha cantato la sua esperienza di ragazzina in “Montagne verdi” che rappresentano le speranze di una vita fatta di successi e d’amore. A Milano la giovane interprete non solo trova il successo, ma anche l’amore visto che incontra Mario Merello che diventa qualche anno dopo il marito e compagno di vita. Sulla scia del successo della canzone, il nome di Marcella Bella diventa uno dei più richiesti da grandissimi autori come Bigazzi e Mogol che cuciono per lei brani senza tempo come “Io Domani” e “Nell’aria”.

La cantante diventa una sex symbol anche se non ci aveva mai minimamente pensato condividendo sempre il successo con il fratello Gianni Bella a cui è legatissima. Purtroppo nel 2010 il fratello viene colpito da un ictus perdendo la parola anche se la cantante ha confessato: “ha ancora la gioia di vivere e mi ha insegnato che si può convivere felicemente anche con un grande handicap. Ride, scherza, anche se non parla”.