Una delle artiste italiane che ha fatto più parlare di sè durante questo Sanremo 2025 è Marcella Bella, che si è presentata con una canzone inno alla libertà e alla forza delle donne. Anche se è finita fra gli ultimi in classifica, lei si sente tutt’altro che sconfitta, ma ancora oggi è fiera di sè stessa, della sua bravura e soprattutto della sua grande femminilità. Capelli vaporosi, tacchi a spillo e strettissimi tubini che ne esaltano il fisico perfetto: Marcella Bella ha tutte le carte in regola per essere ancora oggi una vera pop star.

La cantante ha raccontato a Vanity Fair di aver avuto un fortunato incontro poco prima di pubblicare il suo ultimo album. Si tratta di un fan che la segue da tanto tempo: voleva che lei si esibisse alla sua festa di compleanno e dopo un secco “no” iniziale, ha deciso di non farsi perdere quell’occasione. Da quel momento inizia una collaborazione: il ragazzo si è offerto di essere il produttore dell’album e dopo tanto tempo Marcella Bella ha confessato di essersi sentita piena di entusiasmo e una ragazzina con infinite energie.

Marcella Bella, il ricordo di Mogol: “Lui mi ha resa la cantante donna che sono oggi”

Sorella del grandissimo autore Gianni, Marcella Bella ha commosso tutti a Sanremo 2025 durante l’omaggio all’uomo che da diverso tempo ormai ha perso l’uso della parola per colpa dell’ictus. Ma lei non si è mai arresa, e continua ad essere forte anche per lui. Di certo la sua vita è stata circondata da grandissimi della musica come ad esempio Mogol, con il quale aveva iniziato anche una collaborazione e non solo! Con lui, Marcella Bella ha cambiato immagine, presentandosi come una vera e propria icona sexy, quella che tutti noi conosciamo oggi.

Mogol organizzava le sue esibizioni, e la aiutava a scrivere i testi. Per lei pensava a look decisamente audaci con dettagli non scontati per l’epoca come la sigaretta fra le labbra o il tanto amato pizzo nero. La cantante ricorda quel periodo come “la fine della bambina“, e in un’intervista al Corriere della Sera ha spiegato che proprio durante quella frequentazione, era sbocciata la Marcella Bella in versione donna. Mogol aveva fatto centro, e da quel momento l’artista ha avuto un successo colossale tanto da essere ancora oggi una delle interpreti più iconiche.