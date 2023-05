Marcella Bella choc/ “Io rifatta? Se hai bisogno chiedi al chirurgo della Vanoni”

Marcella Bella replica piccata a un hater: le sue parole

Marcella Bella si è sempre dimostrata schietta e sincera, senza problemi nel dire le cose come le pensa. La cantante di Montagne verdi ha dimostrato ancora una volta la sua tempra, questa volta replicando all’accusa di un hater sui social. Un’utente le ha chiesto: “Quindi sarai a Domenica In, adoro. Ma chi è il chirurgo che ti ha tolto 30 anni dal viso? Possibile che non si possa conoscere il nome”.

Marcella Bella ha replicato duramente: “Cara mi dispiace deluderti ma la mia mamma mi ha lasciato un buonissimo DNA. Infatti ho ancora i miei lineamenti e sempre la stessa faccia, compatibilmente con la mia età. Però visto che tu ne hai tanto bisogno posso chiedere al chirurgo della Vanoni o di qualche altra collega il numero di un meraviglioso chirurgo estetico che ti può rifare la faccia. Per il cervello non hanno ancora inventato niente mi dispiace devi tenertelo così com’è. Adesso ti mando un bacio”. La risposta della cantante ha fatto ridere i social diventando virale.

Marcella Bella confessa: “Vorrei tornare a Sanremo”

Marcella Bella, ai microfoni di Verissimo, ha confidato di voler tornare a Sanremo: “è un’emozione adrenalinica: un attimo prima hai il panico, ti dimentichi completamente il testo. Poi sali sul palco, impugni il microfono, vedi il pubblico e ti senti subito a tuo agio. “

E ancora: “Mi sarebbe piaciuto anche andare quest’anno a Sanremo: avevo presentato un brano, ma io penso sempre che, se non era l’anno giusto, magari quello buono sarà il prossimo. Mi piace mettermi in gioco e ho qualche canzone bella e nuova nel cassetto che vorrei fare sentire”.

