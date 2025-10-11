Marcella Bella vola a Ballando con le Stelle 2025 insieme al suo maestro Chiquito: così le polemiche sono già un lontano ricordo...

Marcella Bella vola con Chiquito a Ballando con le Stelle 2025

Non chiamiamolo sorpresa, perché in fondo non lo è più. Anche se siamo solo alla terza puntata di Ballando con le Stelle, in onda questa sera sabato 11 ottobre su Raiuno, possiamo dire con ragionevole certezza che Marcella Bella e Chiquito hanno tutte le carte in regola per ambire ad un’altra serata da protagonisti.

Nelle prime due settimane, la cantante e il suo maestro hanno sorpreso un po’ tutti, dando una lezione ed uno schiaffo morale a chi pensava che avrebbero vivacchiato nei bassifondi della classifica.

Invece Marcella Bella e Chiquito hanno veleggiato nei piani alti anche nella seconda puntata, confermandosi ad altissimi livelli. Non sono mancate le scuse nei confronti dell’artista, che giustamente era rimasta molto seccata e delusa dall’atteggiamento della giuria la settimana precedente. Fabio Canino è stato il primo – e forse l’unico – a fare un passo verso di lei, rimangiandosi le parole del debutto.

Ma la cantante e il suo maestro avevano già risposto alla grande in pista da ballo, con una bachata sensuale ed energica che ha lasciato tutti di sasso. Certo, il coach di Marcella Bella è un eccellente professionista: sa come valorizzarla e trainarla, senza oscurarla. E infatti gli applausi sono stati totali. “L’età è solo un numero”, le ha riconosciuto la presidentessa Carolyn Smith, spalancandole le porte dell’alta classifica.

Adesso, in vista della terza puntata, una nuova performance incuriosisce gli appassionati di Ballando con le Stelle. Cosa si saranno inventati Chiquito e Marcella Bella? All’età di settantatré anni, la cantante ha ancora voglia di sorprendere e in vista del terzo appuntamento con Milly Carlucci promette una nuova coreografia all’altezza delle precedenti. Con Chiquito in pista da ballo, il risultato è assicurato. Tutti pronti?

