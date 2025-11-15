Marcella Bella e Chiquito sempre più a rischio eliminazione a Ballando con le Stelle 2025: destino segnato per la cantante di Montagne Verdi?

Marcella Bella e Chiquito in crescita a Ballando con le Stelle, ma la classifica non li premia

Effervescente e sempre più coinvolta nel suo ruolo di concorrente. Marcella Bella, grazie al suo insegnante Chiquito, mostra sempre più padronanza e leggerezza in pista a Ballando con le Stelle 2025, malgrado una classifica sofferente. La scorsa settimana, la cantante di Montagne Verdi ha conquistato persino Guillermo Mariotto, che l’ha premiata con un dieci dopo l’eccellente esibizione in pista da ballo. Con il pubblico, tuttavia, il feeling non è scattato, dato che al termine della settima puntata, Marcella Bella e Chiquito hanno chiuso nei bassifondi e ora sono a serio rischio eliminazione.

In testa all’ottava puntata di stasera, infatti, Marcella Bella si giocherà la permanenza a Ballando con le Stelle 2025 con Filippo Magnini e Andrea Delogu. La sensazione, stando almeno ai pronostici della rete, è che sarà proprio la cantante ad abbandonare il programma.

Marcella Bella e Chiquito eliminati da Ballando con le Stelle? La coppia non si arrende e si gioca l’ultima carta

Vedremo dunque cosa accadrà nello spareggio di inizio puntata. Di certo il futuro di Marcella Bella e Chiquito è appeso ad un filo: la coppia verrà eliminata da Ballando con le Stelle 2025? Il rischio è altissimo ed è paradossale che sia così, nel momento in cui la coppia formata da Marcella e Chiquito si è trovata a totalizzare il suo punteggio migliore.

Ma la classifica finale non è stata tenera per la cantante e l’ha condannata allo spareggio di questa sera, con una possibile eliminazione che appare uno scenario molto realistico e concreto. A Ballando con le stelle, però, tutto può succedere e allora Marcella Bella e Chiquito tenteranno di invertire la rotta con una nuova grande performance.