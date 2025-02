Pelle Diamante di Marcella Bella a Sanremo 2025 divide il pubblico del Festival: ecco perché

Marcella Bella è tornata all’Ariston con Pelle diamante per il festival di Sanremo 2025. Al debutto ha ottenuto riscontri contrastanti. I suoi fan, manco a dirlo, sono rimasti ammaliati: d’altronde Marcella Bella ha portato se stessa sul palco di Sanremo, con il suo stile riconoscibile. E tra i commenti pubblicati dai suoi fedelissimi sotto il video dell’esibizione pubblicato sul canale Rai di YouTube, piovono complimenti. Per molti, infatti, è Marcella Bella la vincitrice morale di questa edizione.

Marcella Bella, chi è il marito Mario Merello?/ “Colpo di fulmine. Mina mi telefonò e mi disse che…”

Ha già vinto, a prescindere da come proseguirà la gara, è il motivetto ricorrente. “Dopo una performance di questo tipo come si fa ad ascoltare gli altri cantanti in gara? E’ lei la vincitrice di tutto, non solo di Sanremo”, scrive un utente. “Con Pelle Diamante, Marcella Bella ha già fatto capire agli altri cantante che ha già vinto questa edizione”, il commento iper-ottimista di un altro fa.

SIGNIFICATO TESTO PELLE DIAMANTE di MARCELLA BELLA/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2025)

Marcella Bella con Pelle Diamante a Sanremo 2025, ora serve l’aiuto dei fan

Eppure sbirciando in rete, si leggono commenti e critiche di vario genere da parte degli addetti ai lavori, nei confronti di Marcella Bella e della sua canzone Pelle Diamante. C’è chi la accusa di non essere andata in profondità e di aver espresso parecchi luoghi comuni sulla resilienza delle donne della sua generazione. Al di là della performance canora, è proprio la canzone a non convincere appieno.

Una cosa però è certa: la presenza di Marcella Bella a Sanremo 2025 fa sempre discutere. Vedremo come si classificherà al termine di questa settantacinquesima edizione della kermesse. Al momento Marcella Belal resta fuori dalla top five, ma da questa sera potrà contare sul supporto del suo pubblico, in attesa poi della serata cover.

Marcella Bella, chi è: "Torno a Sanremo perchè voglio piacere ai giovani"/ "Nella vita ho lottato sempre"