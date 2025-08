Marcella Bella è ufficialmente una concorrente di Ballando con le stelle 2025: la cantante lo ha confermato con un video in cui ha lanciato un appello

Dopo le voci delle ultime settimane, arriva la conferma: Marcella Bella è una dei concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle 2025. È stata proprio la celebre cantante, attraverso un video pubblicato su Instagram, ha confermare la sua presenza nel cast della 20esima edizione del talent show dei Vip di Rai 1.

“Eccomi. Alla 20esima edizione di Ballando con le Stelle, pensate un po’, ci sarò anche io.”, ha esordito Bella nel video. La cantante si è dunque detta pronta a dare il meglio per il suo pubblico, al quale ha già lanciato l’appello ‘di sostegno’: “Cercherò di ballare solo per voi e ce la metterò tutta, proverò ad essere tosta, forte, però con un po’ di leggerezza e soprattutto con tanto, tanto, tanto cuore, ma avrò bisogno anche di voi.” E ha concluso proprio con parole d’affetto per tutti coloro che la sostengono e la sosterranno in questo nuovo percorso televisivo: “Io vi voglio sempre bene e vi do appuntamento alla fine di settembre. A presto con un grande grande bacio”.

Chi sono i concorrenti ufficiali finora annunciati di Ballando con le stelle 2025

Marcella Bella è dunque pronta a mettersi alla prova in questa nuova avventura, e c’è chi già prevede scontri accesissimi in pista tra la cantante e la giuria, forse proprio con Selvaggia Lucarelli, nota per i suoi commenti diretti e senza peli sulla lingua.

La cantante è la quarta concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2025. In pista, nella ventesima edizione del programma, ci saranno anche i già annunciati Signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrini), la conduttrice e speaker Andrea Delogu e il cantante Rosa Chemical. Non resta che attendere i prossimi nomi del cast.