Marcella Bella contro la giuria di Ballando con le stelle 2025: "Indecenti", Selvaggia Lucarelli attacca: "Parac*la non usare le donne"

Marcella Bella a Ballando con le stelle 2025, arrivano le scuse di Fabio Canino: “Battuta fuori luogo e sessista

Dopo tutte le polemiche della scorsa puntate finite persino in Parlamento, Marcella Bella con il suo maestro Chiquito è scesa nella pista di Ballando con le stelle 2025 e prima di esibirsi in una sensualissima Bachata nella clip introduttiva ha ripercorso tutto quello che non le è piaciuto: “Mariotto poteva far ridere al limite con ‘si vede il duodeno’ lei (la Lucarelli ndr) ‘smutandata’ ha fatto ridere ma l’altro (Canino, ndr) ha detto delle cose brutte, brutte, brutte.” Cosa ha detto Fabio Canino contro Marcella Bella a Ballando con le stelle 2025? “Mi hai riportato indietro di tanti anni a quando facevo l’animatore a Cuba Santo Domingo dove arrivavano queste signore arrapatissime.”

Ballando con le stelle 2025 2a puntata/ Diretta ed eliminato: Paolo Belli, incetta di complimenti

Marcella ha ammesso sconsolata: “Sono abbacchiata, condizionare da qualcuno che ha una mentalità ristretta non mi interessa, chi lo ha detto che una donna a 60 anni devi privarsi dalle propria femminilità e sensualità.”Finita l’esibizione con una standig ovation, subito dopo è arrivato il momento del confronto con la giuria di Ballando con le stelle 2025, Fabio Canino si è scusato con Marcella Bella: “Ovviamente ti chiedo scusa per la battuta fuori luogo che non voleva essere sessista ma semplicemente è venuta proprio male era una battuta senza briciolo di testa.” A questo punto Marcella ha messo di accettare le scuse anche se c’è rimasta male per la battutaccia “Accetto le tue scuse è spettacolo però a volte si va troppo in là” E subito dopo Fabio Canino ha aggiunto una serie di complimenti, l’ha vista più sciolta e divertita che si è proprio lasciata andare.



Selvaggia Lucarelli gela Nancy Brilli a Ballando: "Niente bonus per il tuo lutto"/ Fischi e urla in studio

È scontro tra Marcella Bella e la giuria di Ballando con le stelle 2025: Selvaggia Lucarelli sbotta: “Non fare la parac*la”

Marcella Bella a Ballando con le stelle 2025 ha conquistato tutti i giurati e preso complimenti anche da Guillermo Mariotto: “È bastata una tua spaccata fatta bene per far sparire Barbara D’Urso e parlare solo di te per una settimana.” Sarcastica invece Selvaggia Lucarelli: “Bellissima questa danza religiosa, con la tunica in lino grezzo con padre Chiquito, tutto molto sobrio. Io dico, Marcella sei diventata negli ultimi mesi per il tormentone Forte Tosta e Indipendente e poi invece sei dipendente dai giudizi, che tra l’altro erano delle prese in giro bonarie, magari c’era un atteggiamento un po’ cameratesco però…” “Eravate oltre la degenza e lo fatto per difendere tutte le donne” ha tuonato Marcella a questo punto Selvaggia ha rincarato: “Allora sei offesa, ci sta, ma non citare tutte le donne non fare la paracula” Alla fine la giuria l’ha premiata con voti da 7 a 4 di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto per un totale di 27 punti,