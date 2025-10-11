Marcella Bella torna protagonista a Ballando con le Stelle 2025 e lancia una nuova accusa a Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto

Marcella Bella è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle 2025, trasmissione la cui terza puntata andrà in onda sabato 11 Ottobre 2025. L’esperta cantante è tra le persone più attese del programma e in queste prime puntate è stata protagonista di diversi botta e risposta con la giuria, e in particolare con Selvaggia Lucarelli.

Ancor prima del suo debutto in trasmissione, Marcella Bella si è detta preoccupata riguardo il suo rapporto con la Giuria, che negli anni è sempre apparsa molto dura nei confronti dei concorrenti. L’artista infatti aveva raccontato: “Siamo tutti terrorizzati dalla giuria”, sottolineando le difficoltà nel rapportarsi e subito sono nati dei problemi. Nel corso della prima puntata ci sono stati dei giudizi forse eccessivi della giuria nei confronti di Marcella Bella, definita prima ‘smutandata’, poi paragonata a una ‘signora arrapata.

Bufera su Marcella Bella a Ballando con le stelle 2025: lei parla di accordo tra Mariotto e Lucarelli

In questi giorni, Marcella Bella ha parlato davanti a più persone riguardo questa situazione ed ha pubblicamente dichiarato di non aver gradito i commenti della giuria. Nel corso del nuovo appuntamento con Ballando Segreto, chiacchierando con Milly Carlucci, la cantante ha poi portato a galla un retroscena: “Selvaggia Lucarelli e Mariotto si mettono d’accordo sul voto da darmi!”, ha dichiarato, chiedendo a Milly di non mandare la pubblicità quando c’è il momento di darle i voti, “perché sfruttano quel momento per accordarsi”, ha aggiunto.

A fare eco a queste sue dichiarazioni, d’altronde, c’è stato poi un video che immortala Lucarelli e Mariotto proprio durante la pubblicità, mandata nel momento di Marcella Bella, mentre parlano tra loro e scoppiano a ridere.

C’è da dire che, negli ultimi giorni poi Fabio Canino ha chiesto scusa per le sue battute nei confronti della donna: “Ti chiedo scusa per la battuta fuori luogo che non voleva essere sessista ma semplicemente è venuta proprio male, era una battuta senza briciolo di testa”, ha detto l’uomo abbastanza mortificato.