Marcella Bella dopo la sua prima esibizione a Ballando con le Stelle si è scagliata contro la giuria del programma, cosa ha detto durante lo sfogo.

Con la sua incredibile grinta Marcella Bella a Ballando con le Stelle ha lasciato tutti senza parole con la sua prima esibizione, lei però non ha affatto gradito alcuni dei commenti della giuria. Il suo risentimento lo ha tirato fuori ieri durante la sua ospitata a La Vita in Diretta.

La nota cantante pensa di essere stata brava, però ha dovuto fare i conti con il ‘plotone di esecuzione’. A detta sua era preparata ai commenti sul ballo, ma non alla volgarità. Alcuni commenti le hanno provocato molto dispiacere e ci ha tenuto a precisare che non era affatto ‘smutandata’ come ha detto Selvaggia Lucarelli in puntata. Ad ogni modo pensa che la giornalista lo abbia detto in un modo popolare, per essere spiritosa.

I commenti della giuria hanno infastidito Marcella Bella: lo sfogo della cantante

Ospite di Alberto Matano la cantante ha detto di aver ricevuto molti commenti pieni di affetto e sostegno sui social, anche molti suoi fan pensano che alcuni commenti della giuria di Ballando con le Stelle nei suoi confronti siano stati volgari. A detta sua lei è un’artista e in pista ha fatto la ballerina, quando le hanno detto che serviva quel look per quel tipo di ballo ha accettato senza dire nulla.

Marcella Bella durante il suo sfogo contro la giuria di Ballando con le Stelle si è detta dispiaciuta per il fatto che abbiano toccato non solo lei ma tutte le donne, ha poi ammesso di esserci rimasta male con uno dei giurati. Di chi si tratta? Di Fabio Canino, pensa che abbia offeso le donne con i suoi commenti. La cantante ha aggiunto: “Mi aspetto anche delle scuse da lui. Non giustifichiamolo, non bisogna superare certi limiti. La volgarità non l’accetto mai”.