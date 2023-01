Marcella Bella: dedica al fratello Gianni con Loredana Bertè/ Duetto a sorpresa e..

Marcella Bella, sorpresa a The Voice Senior 2023: duetto con Loredana Bertè e l’omaggio al fratello Gianni Bella

Marcella Bella approda a The Voice Senior 2023 come ospite a sorpresa. La cantante, con la complicità della padrona di casa, Antonella Clerici, vuole fare un bello scherzetto ai quattro giudici, come già accaduto nelle scorse edizioni del programma. Si esibisce anche lei al buio, senza svelare la sua identità. Almeno inizialmente. Quando prende il microfono in mano e inizia a cantare, però, viene subito riconosciuta. Gigi D’Alessio è il primo a girarsi, avendo capito di avere a che fare con Marcella Bella. La cantante si esibisce sulle note de Nell’aria e al termine dell’esibizione punzecchia i Ricchi e Poveri perché sono stati gli ultimi a girarsi. Loredana Bertè nel frattempo le propone un duetto, Marcella accetta e insieme optano per un toccante omaggio al fratello Gianni, cantando Non si può morire dentro.

La scelta della canzone ‘Non si può morire dentro’ non è casuale, in quanto è stata scritta e incisa da Gianni Bella nel 1976. Il singolo vinse un’edizione del Festivalbar e rimase per ben dieci settimane in testa alla hit parade italiana nell’estate del 1976, affermandosi in Italia come il secondo singolo più venduto dell’anno, dopo la canzone Ancora tu di Lucio Battisti. Il testo narra di una storia d’amore finita, ma l’omaggio al fratello è puramente artistico e di “incoraggiamento”, dato che Gianni Bella sta combattendo ancora contro la malattia apparsa la prima volta nel 2010. In quell’anno, infatti, fu colpito da un ictus che gli paralizzò metà del corpo. Da quel momento Marcella Bella gli è sempre rimasta a fianco.

