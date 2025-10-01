Il caso Marcella Bella arriva in parlamento: Fratelli d'Italia la difende dopo le critiche dei giudici di Ballando con le stelle con una nota durissima

Ballando con le stelle 2025 è iniziato da neanche una settimana ma si è già creato un vero e proprio caso. La protagonista è Marcella Bella, la cui prima esibizione è stata oggetto di critiche da parte della giuria che hanno sollevato un polverone arrivato fino al parlamento. Sì, perché a difesa della cantante, nelle ultime ore, è scesa anche la senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione, definendo le parole usate contro Bella “squallide e mortificanti”.

Marcella Bella contro la giuria di Ballando con le Stelle: "È stata volgare"/ La cantante si aspetta le scuse

“Solidarietà totale a Marcella Bella per i commenti sessisti ricevuti in diretta.”, ha esordito la senatrice in una nota ufficiale del partito di Fratelli d’Italia da lei stessa formato, come riportato da Adnkronos. Ha quindi attaccato i giurati che hanno usato verso di lei “frasi squallide e mortificanti con allusioni offensive a carattere sessuale, si è ironizzato persino sull’età e sull’abbigliamento.”, ha fatto notare ancora. La nota si conclude, dunque, con i complimenti per la classe mostrata dalla cantante in quell’occasione: “Ai giurati conviene rileggersi il suo curriculum: nessuno di loro può tenere il confronto”, ha concluso.

Marcella Bella hot con Chiquito a Ballando con le Stelle 2025: "Smutandata"/ Giuria spiazzata

Giudici di Ballando con le stelle 2025 contro Marcella Bella: le parole che hanno scatenato l’intervento di Fratelli d’Italia

Ma cosa hanno detto i giurati di così grave da scatenare addirittura una nota di Fratelli d’Italia? Marcella Bella è stata definita, in diretta televisiva, “smutandata” da Selvaggia Lucarelli, mentre Mariotto ha aggiunto: “Ci hai fatto vedere il duodeno”. A far male alla cantante sono stati però soprattutto i commenti di Fabio Canino, che dopo l’esibizione le ha detto: “Mi hai riportato indietro di tanti anni, quando facevo l’animatore a Cuba e Santo Domingo. Arrivavano queste signore dall’Europa arrapatissime, che ballavano con gli animatori”. Una questione che, sicuramente, sarà dibattuta anche nel corso della puntata di sabato 4 ottobre.