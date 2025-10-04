Marcella Bella e Chiquito studiano variazioni in vista della seconda puntata di Ballando con le Stelle 2025? L'obiettivo è conquistare i social...

Marcella Bella e Chiquito hanno un compito arduo in vista della seconda puntata di Ballando con le Stelle 2025: convincere i fan dei social a dargli fiducia. La settimana scorsa, infatti, dopo la classifica incrociata, la coppia è scivolata all’ottavo posto in classifica. Un piazzamento deludente, considerando che la cantante e il suo maestro erano partiti col piede giusto, lasciando di sasso e positivamente impressionata la giuria. Sulle note de La vida es un carnival, Marcella Bella e Chiquito avevano regalato un numero audace e convincente.

Il maestro è stato un vero traino per la sua allieva, che a sua volta è stata al gioco e si lasciata coinvolgere in un numero che ha riscosso consensi totali tra i giurati. Sul web, tuttavia, non tutti sono stati dello stesso avviso e non sono mancate le critiche per la celebre cantante di Montagne Verdi.

Marcella Bella e Chiquito studiano novità in vista della seconda puntata di Ballando con le Stelle?

Che nei suoi confronti prevalga il scetticismo lo si evince dai tanti commenti contrariati pubblicati da alcuni utenti dopo la sua esibizione a Ballando con le Stelle. I fan più stretti di Marcella Bella però la difendono a spada a tratta e respingono con forza le critiche e le cattiverie degli hater. “I commenti negativi sono patetici.. può permettersi di tutto perché è brava bella..si può permettere quello che vuole”, scrive un utente.

Cresce dunque la curiosità di vedere nuovamente all’opera Marcella Bella e Chiquito questa sera, sabato 4 ottobre. Allieva e maestro continueranno sulla falsa riga della prima puntata o tenteranno qualche variazione a sorpresa per convincere anche gli scettici? La sensazione è che la coppia porterà sul palco parecchie novità stilistiche in vista del secondo appuntamento con Milly Carlucci…