Ancora una volta la coppia composta da Marcella Bella e Chiquito ha fatto molto discutere a Ballando con le Stelle.

La coppia composta da Marcella Bella e Chiquito è una delle coppie più interessanti della trasmissione Ballando delle Stelle 2025, programma che andrà in scena sabato 18 Ottobre 2025. Nel corso di queste puntate l’esperta cantante italiana ha avuto più di qualche contrasto con la giuria che spesso l’ha criticata. Nell’ultima puntata di Ballando Marcella Bella e Chiquito hanno messo in mostra un ballo in merengue molto esuberante ma ancora una volta la giuria è stata piuttosto dura con i due che alla fine hanno totalizzato solo 29 punti ed hanno terminato al penultimo posto in classifica, davanti solo ad Emma Coriandoli.

In queste settimane Marcella Bella ha fatto discutere più per quello che è successo con la giuria rispetto a ciò che abbiamo visto sulla pista da ballo e in particolare hanno fatto molto rumore le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli, piuttosto dura con Marcella che si è lamentata poi intervendo in alcune trasmissione Rai. E anche nell’ultima puntata non è andata benissimo.

Al termine del ballo a Ballando con le Stelle sono arrivati apprezzamenti per Marcella Bella e prima dell’analisi della giuria hanno sentenziato: “Tutto stupendo, hai uno spirito coinvolgente. Talvolta la giuria ha provato a castrarti ma regali gioia e grande spirito”. E anche Matano ha preso le difese della concorrente: “Con alcuni personaggi la giuria è ingenerosa, penso appunto a Marcella Bella’. Poi Caroline ha cominciato ed è apparsa subito dura: “La settimana scorsa ti sei lamentata del voto ma grazie a Dio che ti ho dato 5, poi comunque stai facendo un bel percorso qui. Io sono molto contenta di quello che stai facendo ma devo tenere conto di tutto. Vorrei vedere qualche coreografia più impegnativa”.

Nel finale ancora uno scontro con Selvaggia Lucarelli: “Non so che aggettivi usare perché poi va a finire che Marcella mi insulta in tutte le trasmissioni, io accetto tutto da te (riferito a Marcella). Sembravi un pò la mamma ad una festa con il figlio che beve un pò, e tu vorresti continuare a ballare”. Marcella risponde: “L’ho fatto apposta per te, ancora cosi puoi dire qualcosa”. E Selvaggia sottolinea: “Apprezzo che ti butti, metti molto energia e sembri svinazzata. Poi non si può dire niente”. E anche Mariotto ha appoggiato criticando apertamente l’artista. A tutti questi attacchi della giuria, Marcella Bella ha risposto dietro le quinte a Ballando Segreto: “Ho perso l’entusiasmo. Non abbiamo la gratificazione che ci meritiamo. Questi due scemi (Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarello, ndr) stanno sempre a prendermi in giro”. Insomma Marcella Bella e Chiquito eliminati a Ballando con le stelle 2025? Rischiano seriamente di uscire nella puntata di questa sera.