A Ballando con le stelle 2025 la coppia composta da Marcella Bella e Chiquito sono chiamati a stupire in positivo la giuria

Tra i concorrenti più chiacchierati di quest’edizione di Ballando con le stelle c’è senza dubbio Marcella Bella, che balla in coppia con Chiquito. I due hanno un buon feeling e sul palco funzionano, peccato che le esibizioni non abbiano proprio convinti i giudici, che nelle ultime puntate ci sono andati giù pesanti, accostandola una volta a una mamma che si ubriaca a una festa e altro ancora. Ma com’è andata la scorsa puntata?

Meglio, infatti i voti sono stati più positivi, lasciandosi alle spalle una certa insofferenza, ma i dubbi rimangono: quella della giuria è stata soltanto una tregua oppure si tornerà alla carica nel caso in cui la prossima esibizione non dovesse essere all’altezza? Le scommesse sono aperte.

Marcella Bella e Chiquito: cosa succederà con la giuria di Ballando con le stelle?

Per un motivo o per un altro Marcella Bella sta facendo più rumore di Barbara d’Urso, che invece almeno sulla carte sarebbe dovuta essere la vera mina vagante dell’edizione 2025 di Ballando con le stelle. Una della cause della sua insofferenza è la giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Stando alle sue ultime dichiarazioni qualcosa non quadra nelle loro votazioni.

Infatti la cantante senza peli sulla lingua ha accusato la giuria di fare favoritismi e di seguire solo le pulsazioni della loro simpatia: una volta hanno dato 6 alla Signora Coriandoli che, con tutto il rispetto, ha rischiato di andarsene a casa e che non può di certo puntare a delle buone posizioni in classifica. Comunque sia la cantante insieme a Chiquito cosa porterà dopo lo scatenato samba sulle note di ‘Mas que Nada’? Non si sa, ma quello che devono fare è continuare a dimostrare alla giuria e al pubblico la loro inesauribile voglia di fare.

