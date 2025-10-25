Marcella Bella e Chiquito sono decisi più che mai a continuare la loro avventura a Ballando con le Stelle 2025, ma per evitare l'eliminazione...

Marcella Bella e Chiquito decisi a risalire la classifica di Ballando con le Stelle dopo una settimana difficile

Inutile girarci intorno: Marcella Bella e Chiquito sono una delle coppie a rischio eliminazione di Ballando con le Stelle. Magari non la maggiore indiziata – poiché ci sono concorrenti che obiettivamente non sono stati all’altezza per energia, creatività e impegno – ma comunque in una situazione delicata. Così Marcella e il suo insegnante sono chiamati a rimboccarsi le maniche per risalire la classifica e continuare la propria avventura a Ballando con le Stelle 2025.

La scorsa settimana, la Bella ha convinto con un buon paso doble. Ha dato dimostrazione di essere in costante evoluzione, di voler mettersi ancora in gioco e continuare a gareggiare assieme alle altre coppie. Non è una concorrente “dismessa” o “rassegnata”, tutt’altro. E per questo motivo ci sentiamo di dire che riuscirà ad andare oltre, scongiurando il rischio eliminazione.

Ballando con le Stelle, Marcella Bella e Chiquito pronti a tutto per continuare la gara: cosa bolle in pentola?

C’è dunque grande curiosità di vedere all’opera la cantante e il suo insegnante sudamericano questa sera, sabato 25 ottobre, su Raiuno. Chiquito, tra le altre cose, può essere l’insegnante giusto per trascinarla via dalle zone scottanti della classifica. E’ un maestro che ha grande inventiva, creatività ed un talento che può fare la differenza. Certo, ora che Ballando con le Stelle 2025 entra nel vivo occorre un salto di qualità in pista da ballo da parte della coppia.

Vedremo quindi come se la caveranno nella puntata di stasera, dove proveranno a stupire giuria e pubblico con un’esibizione che si preannuncia molto interessante Tra esercitazioni faticose e tanta voglia di stupire, dopo una settimana intensa Marcella Bella e Chiquito promettono battaglia per proteggere il proprio posto all’interno del talent show.