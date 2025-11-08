Marcella Bella e Chiquito vogliono proteggere il proprio posto a Ballando con le Stelle, ma devono convincere la giuria...

Marcella Bella e Chiquito perennemente a rischio a Ballando con le Stelle, pesa il mancato feeling coi giurati

Marcella Bella e Chiquito stanno facendo un grande percorso a Ballando con le Stelle 2025, malgrado le resistenze della giuria. Con Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, in particolare, non è scattata la scintilla e così la coppia formata da Marcella Bella e Chiquito deve sempre fare affidamento al supporto del pubblico o del tesoretto. Dunque, per evitare di essere invischiati nella lotta per non essere eliminati, la cantante e il suo insegnante devono inventarsi qualcosa di nuovo per la settima puntata di Ballando con le Stelle.

Stando ai rumor e a ciò che filtra, Marcella e Chiquito si sono impegnati duramente nel corso della settimana appena trascorsa e le attese sono alte per la nuova esibizione che, come già accaduto, è destinata a far discutere.

Marcella Bella e Chiquito a Ballando con le Stelle 2025: la giuria non è convinto, ma i fan dei social…

C’è però un elemento che può far dormire sonni abbastanza tranquilli a Marcella Bella e Chiquito. Se con la giuria il feeling non è sbocciato, lo stesso non si può dire del pubblico a casa che sembra stia apprezzando il percorso della coppia a Ballando con le Stelle 2025. Anche il tesoretto, come accennavamo precedentemente, ha giocato un ruolo importante fino a qui, poiché spesso è arrivato da Alberto Matano che stravede per la cantante ed il suo insegnante.

Oggettivamente Marcella Bella e Chiquito stanno facendo un’edizione più che onorevole e ad oggi non dovrebbero di certo essere tra i concorrenti a rischio eliminazione. Però si sa che in un reality come Ballando, tutto può accadere.