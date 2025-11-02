Marcella Bella torna in pista a Ballando con le stelle 2025 e si scatena di nuovo lo scontro con la giuria: si infuria anche Carolyn Smith

Non c’è performance di Marcella Bella a Ballando con le stelle 2025 senza polemica. La sesta puntata dello show di Rai 1 la vede esibirsi in una samba con Chiquito, che arriva dopo un filmato in cui Marcella si lamenta della giuria, parlando di non equità nell’assegnazione dei voti. Il ché fa si che la giuria sia già fomentata da queste parole e pronta a replicare, chi con sarcasmo, chi con serietà.

Nancy Brilli contro Selvaggia Lucarelli e Mariotto: "Volete farmi fuori ma..."/ Tensione a Ballando 2025

Dopo il commento positivo di Alberto Matano, lo scontro si accende sin da subito con Carolyn Smith, che ribadisce le motivazioni del suo 2 (contestatissimo da Bella) nella scorsa puntata a dispetto di un 6 dato alla Signora Coriandoli. “Tu sei sempre qui con un’energia pazzesca, però adesso voglio vedere qualcosa di più. Non hai fatto una presa stavolta”, commenta la presidente di giuria. “Ma perché quando lo faccio nessuno mi guarda, quindi è inutile”, ha replicato indispettiva la cantante.

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca fidanzati?/ Lei si sbilancia: "Intesa fortissima", lui "Geloso di lei"

Fabio Canino stuzzica ancora Marcella Bella a Ballando con le stelle 2025, poi litiga con Rossella Erra

Lo scontro è poi proseguito con Fabio Canino, che ha fatto del sarcasmo dicendo a Marcella Bella che l’unica cosa bella della performance è stato il suo abito. Ha poi lanciato una stoccata a Rossella Erra, accusandola di dare tesoretti per simpatia. Infine, Guillermo Mariotto ha concluso con una nota positiva: “Nella totalità, la sala delle prove tu i passi li hai fatti molto meglio. Il che vuol dire che ce l’hai in corpo, quindi nella complessità è il tuo ballo migliore.”