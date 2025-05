Marcella Bella racconta il colpo di fulmine con il marito Mario Merello e le diffidenze iniziali

Marcella Bella e suo marito Mario Merello viaggiano ormai spediti verso i cinquant’anni d’amore. Per la precisione la cantante e il suo compagno di vita sono sposati da quarantasei anni e oggi non potrebbero essere più felici l’uno al fianco dell’altro. Eppure negli anni non sono mancati alcuni “scossoni” nel loro rapporto, come riferisce la stessa Marcella in una intervista a Verissimo. “Io sono un bel peperino ma so che a lui piace, sennò sarebbe noioso”, spiega convinta. “Senza rossetto non mi vede mai perché non amo stare sciatta, poi lui mi stima ed è una cosa bellissima”, racconta la cantante.

La settantaduenne rivela di non essersi fidata appieno di Mario all’inizio della loro storia, perché lui aveva già una figlia ed una relazione importante alle spalle. Nessuna crisi negli anni, ma qualche momento difficile causato dalla gelosia di lei.

Marcella Bella e gli scontri con la sua dolce metà Mario Merello: “Nulla di grave ma…”

“Qualche marachella l’ha fatta anche lui ma niente di grave. Tutte le donne devono essere str*** perché sennò gli uomini se ne approfittano”, spiega la Bella negli studi di Canale 5. Parlando ancora della storia d’amore con suo marito al Corriere della Sera, ricorda come dal colpo di fulmine all’arrivo dei figli passò davvero poco tempo. Insomma, un amore travolgente.

“Mio marito è una persona discreta, un po’ ombrosa, affascinante perché non si espone troppo”, dice ancora l’interprete di Montagne Verdi al noto quotidiano, spendendo parole al miele per la sua dolce metà. Ancora oggi all’interno della coppia non manca un po’ di sano pepe, Marcella e Mario infatti sono uniti e appassionati come non mai. Il passare degli anni, evidentemente, non inficia affatto sul loro rapporto che, al contrario, è sempre più forte e stabile.