Marcella Bella elogiata a Ballando con le stelle 2025 dalla giuria, poi la verità sul rapporto con Barbara D'Urso

Marcella Bella finalmente elogiata a Ballando con le stelle 2025. La cantante, dopo aver lanciato stoccate alla giuria (e non solo), è riuscita ad ottenere un gran punteggio e addirittura un 10 da Mariotto dopo la sua esibizione super acrobatica nella puntata del 8 novembre 2025. “Hai fatto una cosa veramente bella – ha esordito Ivan Zazzaroni dopo l’esibizione di Marcella Bella, complimentandosi anche col suo maestro – devo dire a Chiquito che ha coreografato bene, è stato uno spettacolo molto divertente e devo dire che tu ti spendi benissimo”.

Ballando con le stelle, problemi tecnici e clip salta: Milly Carlucci ferma tutto/ "Danno per concorrenti"

Per Canino, quella intrapresa dalla cantante “è la strada giusta, quella di fare anche lo show.” Per Carolyn Smith, addirittura, è stato “il momento in cui hai ballato meglio”. Più dura, invece, Selvaggia Lucarelli, che ha così giudicato la cantante: “È evidente che il ballo non sia per te, non hai imparato a ballare ma io ho visto tante cose. Ti sei buttata, questo va detto, ho visto cose coraggiose, perché io ho avuto paura che ti facessi male. Non c’era fluidità ma coraggio.”

Nancy Brilli senza Carlo Aloia spiazza giuria di Ballando: "Più libera e meno antipatica"/ Lei: "Ecco perché"

Marcella Bella si sbilancia su Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025: “Le imitazioni? Com’è il nostro rapporto”

A spezzare una lancia per Marcella Bella è stato Alberto Matano, che della cantante ha detto “è la concorrente modello e ideale di Ballando, prima perché si diverte, perché è una donna dritta, che non le manda a dire e sa fare show, ed è anche sincera. C’è un buonismo finto.” Il riferimento è anche alle stoccate che Marcella ha lanciato a Barbara D’Urso, sulla quale la cantante si è poi esposta anche in diretta: “Il rapporto con Barbara? Io dico delle cose spontaneamente, non è che io voglio parlare male di qualcuno, mi piace fare l’imitazione delle volte e mi sono divertita anche a fare Barbara. Però io le voglio bene, ci conosciamo da una vita”.