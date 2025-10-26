Marcella Bella tuona contro la giuria di Ballando con le stelle 2025, l’intervento a Domenica In: “Fin dall’inizio me ne dicono di ogni”.

A poche ore dall’ultima diretta di Ballando con le stelle 2025, animi più che accesi a Domenica In nel consueto talk dedicato allo show di Milly Carlucci. Protagonista indiscussa ancora Marcella Bella, tornata a tuonare contro la giuria al netto dei voti bassi e soprattutto dei commenti a suo dire fuori luogo ricevuti nel corso di queste 5 puntate. “Me ne dicono di ogni fin dall’inizio, sembra che qualsiasi cosa faccia non vada bene”.

Ad aprire la questione è stata in realtà Mara Venier che ha preso una posizione netta in favore di Marcella Bella: “Mi prendo la responsabilità di quello che dico: è stato un po’ troppo quello che è stato detto nei suoi confronti”. La cantante ha dunque preso di mira Fabio Canino tornando sulla battuta uscita male nei suoi confronti e dicendosi in imbarazzo all’idea di ripetere quelle parole. Il giurato di Ballando con le stelle 2025 non ci sta e replica: “Ancora lì siamo, essere permalosa e vittima non aiuta. Se ti riferisci ancora a quella volta se ti ho chiesto scusa…”.

Marcella Bella stronca la giuria di Ballando con le stelle 2025: “C’è un accanimento nei miei confronti”

Marcella Bella non arretra di un centimetro rispetto alla replica di Fabio Canino, anzi rincara la dose: “C’è un accanimento, è come se io non ballassi; abbiamo fatto delle cose pazzesche. Per loro sono evidentemente una di 15 anni, nessuno che abbia mai fatto notare quello che faccio a dispetto dell’età”. La cantante si è comunque elevata rispetto alla discussione e al suo percorso a Ballando con le stelle 2025; dal suo punto di vista non è tanto il valore numerico dei giudizi ma a ferire sono la pesantezza dei commenti che in ogni caso non intaccano la sua caratura professionale. “Siete una giuria ingiusta composta da 5 bulli che te ne dicono di tutti i colori e tu devi sorridere”, conclude, affondando ancora il colpo ai danni della giuria dello show di Milly Carlucci, aggiungendo un commento piccato in particolare verso Selvaggia Lucarelli: “Sembra che odi le donne”.