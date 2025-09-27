Marcella Bella osa a Ballando con le Stelle 2025 con il suo insegnante Chiquito, Selvaggia Lucarelli è sbalordita: "Abbiamo visto tutto...."

Marcella Bella osa a Ballando con le Stelle 2025: l’esibizione con Chiquito è da applausi

Marcella Bella lascia tutti di sasso a Ballando con le Stelle 2025. La celebre cantante si mostra in tutta la spregiudicatezza con Chiquito nella prima puntata del talent, conquistando una standing ovation inaspettata. “Sei stata come Jennifer Lopez, hai mostrato un gran temperamento…”, commenta la presidentessa della giuria Carolyn Smith. “Sono rimasta molto sorpresa…”, aggiunge ancora la Smith.

Pure Selvaggia Lucarelli è soddisfatta della sua performance in pista da ballo e non si tira indietro dal complimentarsi, seppur con la sua ironia. “Sono letteralmente basita, se una donna arriva viva alla fine del ballo non è che bisogna applaudire. Non mi aspettavo di vederti così smutandata, abbiamo visto di tutto. Hai osato”, dice la giurata di Ballando con le Stelle 2025.

Marcella Bella convince tutti a Ballando con le Stelle 2025: standing ovation e bottino da “record”

“Quando hanno il dominicano davanti si comportano così”, ironizza Guillermo Mariotto. Marcella Bella dal canto suo non si tira indietro e ammette di avere instaurato un grande feeling con il partner di ballo. “Mi ha stravolta, con lui ho fatto un ballo proprio di istinto”, spiega la cantante.

“Sei stata elegante ma mi hai ricordato le signore che venivano in vacanza per ballare con gli animatori”, il commento di Canino. Totale punteggio: 31. Marcella Bella ha cominciato col piede giusto Ballando con le Stelle 2025, tra gli applausi del pubblico in studio e i commenti dei giurati, mai così benevoli e generosi. Bottino più che positivo quello accumulato dalla cantante di Montagne Verdi, ma la classifica finale ricordiamo sarà determinata anche dai voti dei social, che si mescoleranno a quelli della giuria.

