Marcella Bella, a Domenica In, è tornata sulle parole della giuria di Ballando con le stelle 2025 a proposito della sua età: “Via con il muso ogni sera…”.

Marcella Bella continua a farsi notare a Ballando con le stelle 2025 e, ospite oggi di Mara Venier a Domenica In, ha offerto le percezioni personali sul suo percorso e non poteva mancare un riferimento alle querelle con la giuria. La cantante si sta cimentando in un’esperienza inedita; al netto delle difficoltà, si è però detta spiazzata positivamente da quanto sia elevato il coinvolgimento. “Non sento la stanchezza, è una cosa stranissima; mi sento pieno di entusiasmo e forza”.

Eppure, quel brio da lei descritto al netto dell’entusiasmo, è stato presto smorzato da quelle che considera critiche ingiuste non solo nei suoi confronti ma in generale per tutte le donne della sua età. “Pensavo bastasse il ballo, invece davanti al plotone di esecuzione ho capito che serviva altro…”. Inizia così Marcella Bella riferendosi ovviamente alla giuria di Ballando con le stelle 2025 e in particolare alle parole poco gradite alcune puntate fa. “Parole gravemente offensive ma non mi hanno toccato particolarmente, pensavo parlassero di qualche altra donna; la vera cosa grave è il discorso dell’età”.

Marcella Bella a Domenica In: “La giuria di Ballando mi ha fatta sentire vecchia…”

Marcella Bella a Domenica In ha posto l’accento sul concetto anagrafico, su come a suo dire le parole della giuria di Ballando con le stelle 2025 abbiano attaccato direttamente la categoria di donne della sua età e non solo lei: “Mi hanno fatta sentire come se fossi diventata vecchia e quindi non poter fare determinate cose. Un messaggio bruttissimo che è stato dato, soprattutto in tv. Tutte le donne della nostra età cosa possono aver pensato?”. La cantante però, pur ammettendo di aver perso l’entusiasmo a causa di quella circostanza, ha comunque sottolineato la voglia di continuare a prendersi la scena nel corso di questa esperienza che, nel merito del ballo, valuta in modo decisamente positivo. “E’ una bellissima esperienza però ogni sera vado via con il muso…”