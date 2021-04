Marcella Bella/ “La mia famiglia ha adottato Donatella Rettore”

Marcella Bella ospite a Verissimo con Donatella Rettore

Ospite di Silvia Toffanin oggi sarà l’amata e seguitissima Marcella Bella per un’intervista speciale in coppia con Donatella Rettore, la “sorella” che adesso la sua famiglia ha adottato. Ogni sua uscita è un successo, sia che essa sia un’intervista tv, sia che sia una partecipazione come ospite o protagonista di un intero programma dedicato alla sua musica e alla sua generazione. Marcella Bella è simbolo e icona di quella che era la musica pop nel ventennio tra gli anni settanta e gli anni ottanta e lo ha dimostrato salendo sul palco di Sanremo 2021 al fianco di Fausto Leali e Cigliola Cinguetti, e lo dimostrerà anche oggi raccontando la sua vita e la sua carriera nel salotto di Verissimo.

Per chi non lo sapesse ancora, Giuseppa Marcella Bella, classe 1952, è di Catania e per via dei suoi capelli veniva spesso etichettata come “cespuglio” ma di questo non ha mai fatto un fardello, anzi, è diventato addirittura un suo tratto di riconoscimento proprio come la sua voce, la stessa che il fratello più grande Gianni Bella ha tirato fuori con successo. Determinata e forte come una roccia, Marcella Bella ha iniziato a cantare all’età di 20 anni quando arrivò il suo primo contratto discografico con il primo successo, Hai ragione tu, firmato da Italo Janne e Gianni Balla.

Il successo con il fratello Gianni

A lanciarla nel vero senso della parola poi ci ha pensato Mike Bongiorno che ha trasformato la cantante catanese piena di sogni e con tanti premi in bacheca, a diventare altro. Per via del suo accento siciliano non riusciva a trovare una casa discografica e fu proprio il conduttore a far intervenire un suo conoscente cambiando la sua vita. Fu a quel punto che arrivò Montagne verdi, brano scritto dal fratello Gianni e da Giancarlo Bigazzi e con il quale partecipò al Festival segnando così la sua consacrazione. Anche per lei i successi non sono mancati con tanto di risonanza anche all’estero e oggi Marcella Bella si riguarda indietro e può mettere in fila ben 50 anni di carriera musicale e televisiva. E l’amore? Ha avuto tempo anche per quello visto che, dopo una breve relazione con Red Canzian, ha sposato l’imprenditore Mario Merello. I due stanno insieme dal 1979 ma si sono sposati 10 anni dopo. Dal loro amore sono nati i tre figli Giacomo, Carolina e Tommaso.

