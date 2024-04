Marcella Bella: “Lory Del Santo? Minacciai di colpirla con una scarpa”/ “Si avvicinò a mio marito”

Marcella Bella e la belvata a Lory Del Santo

Marcella Bella, ospite della puntata di Belve trasmessa il 16 aprile 2024, ha risposto senza alcun timore a tutte le domande di Francesca Fagnani. Tra i tanti quesiti posti dalla padrona di casa non poteva mancare quello relativo alle “belvate” fatte nel corso degli anni. “Ne ho fatte tante, ma soprattutto alle donne che si avvicinavano a mio marito. Io quelle le capisco appena le vedo arrivare”, ha risposto la cantante che, di fronte alla curiosità della Fagnani, ha svelato anche il nome di una donna con cui ha avuto uno scontro a causa del marito.

“Una in particolare? Ad esempio Lory Del Santo l’ho mandata a quel paese, ma proprio di brutto. Si avvicinava troppo. Eravamo in un teatro, io e mio marito seduti. Lei è arrivata, si è avvicinata a mio marito, si è inginocchiata e ha iniziato a parlargli all’orecchio, io ero senza parole. Così gli ho detto: “Ma cosa ti ha detto questa qui? La conosci?”. Lui era terrorizzato: “Non l’ho mai vista giuro”. Lui aveva paura, c’erano anche tutti i fotografi. Ma comunque nulla di che, poi questa se n’è andata”, le parole della Bella.

Marcella Bella e Lory Del Santo: arriva lo scontro

Non è finita qui. Marcella Bella, infatti, a Francesca Fagnani ha raccontato che, dopo mezz’ora, Lory Del Santo è tornata nuovamente dal marito., Di fronte all’atteggiamento della showgirl, Marcella ha deciso di agire. “Si è inginocchiata e gli ha parlato all’orecchio. Al che io non c’ho più visto e quindi mi sono tolta un tacco, mentre lei si era messa a sedere davanti a noi. Mio marito mi teneva la gamba e mi diceva ‘stai ferma, stai buona, calmati’. Io dicevo: “Questa scarpa gliela do in testa, se torna qui lo faccio”, dice.

Infine, il confronto diretto con la Del Santo: “Quindi io faccio ‘bum bum’ molto forte sulla schiena di lei e le dico: “Ma tu questo signore lo consoci?”. E lei: “No”. E io allora le ho detto : “Allora girati e non voltarti mai più dalla nostra parte”. Questo è quello che è successo”, ha concluso.











