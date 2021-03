Marcella Bella/ “Messun litigio con Orietta Bertiomsca

Marcella Bella tra gli ospiti di Sanremo 2021, la kermesse canora condotta da Amadeus e Fiorello su Rai1. Si tratta di un vero e proprio ritorno per la cantante che sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo torna da ospite nella serata di mercoledì 3 marzo 2021. Per l’occasione la cantante riproporrà due dei suoi più grandi successi: “Senza un briciolo di testa” e “Montagne Verdi”. La presenza della Bella a Sanremo 2021 torna a riaccendere la polemica scoppiata con la collega Orietta Berti concorrente big della 71esima edizione del Festival. In realtà proprio in questi giorni la Berti ha voluto fare una doverosa precisazione sulla collega: “lungi da me voler far polemica, in un momento così bello e importante per la musica italiana, mi spiace profondamente leggere di dichiarazioni che sono lontane dal voler in qualsiasi modo urtare la cantante e amica Marcella”. La Berti, infatti, ha voluto replicare ad una intervista rilasciata dalla Bella a Novella 2000 dove l’aveva definita “una finta buonista”. Giustamente Orietta ha voluto rispondere alla collega: “il commento di Marcella Bella lascia il tempo che trova. Vuol fare la sciura milanese, atteggiandosi a gran signora, ma dovrebbe ricordarsi che viene dalla Sicilia, da una famiglia povera come la mia. Stai un po’ calma, Marcella, non tutti possono permettersi uno yacht lungo e bello come il tuo!”. Un gossip rafforzato poi dai giornali, anche se il rapporto tra le due colleghe è davvero ottimo come ha entrambe hanno confermato in occasione di alcune interviste rilasciate alla stampa.

Marcella Bella: “io icona gay? ne sono fiera”

Marcella Bella torna a Sanremo 2021 come ospite. Dopo aver tentato di parteciparvi come big in gara, la cantante di “Montagne Verdi”, 50 anni di carriera festeggiati due anni fa, fa il suo ritorno sul palcoscenico della kermesse della musica italiana nelle vesti di ospite. Un riconoscimento dovuto ad una della voci più belle della musica italiana amatissima anche dalla comunità LGBT. Intervistata da Faremusic.it, Marcella non ha nascosto di essere felice del titolo di icona gay: “diciamo che il mio zoccolo duro dei miei fans è proprio fatto di ragazzi gay e ne sono fiera. Anche se non mi piace etichettare. Per me sono ragazzi e basta! Che siano gay o etero sono fatti loro. Ognuno trova la direzione che vuole. Però mi fa piacere, mi rende orgogliosa e lo capisco anche perché sono una persona molto molto sensibile e la loro sensibilità si assomiglia un po’ alla mia e quindi ci capiamo al volo. Io li amo, devo dirti la verità!”. La cantante parlando poi delle sue colleghe ha parole di grandissima stima per Mina: “è fantastica in tante cose. Anche Iva nel suo genere è riuscita a fare delle grandi interpretazioni. Però Mina è al di sopra di tutte noi, compresa me. Lei ha una dote naturale, ha questa voce, questa musicalità che è veramente eccezionale… eccezionale! Io l’ho sempre ammirata, anche se su certe sfumature, per esempio il blues, forse qualcun altro canta meglio. Però lei in generale è al di sopra di tante artiste italiane”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA