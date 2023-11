Marcella Bella “Mio fratello Gianni forza della natura”/ “Mario Merello? Non potrei vivere senza mio marito”

Marcella Bella non dimentica il primo discografico che le disse che non avrebbe avuto successo. “L’ho compatito subito. Non so se me l’ha detto per sfidarmi o perché non voleva darmi troppe speranze, del resto era il mio primo disco”, racconta la cantante a Verissimo. Alla fine, ha dimostrato di non essere una meteora, infatti ora è tornata con un nuovo album. Amata dal pubblico, non si è sempre sentita valorizzata dalla stampa. “Non ci siamo mai amati troppo. Quando ci criticavano, io e Gianni rispondevamo con canzoni meravigliose che tutti hanno apprezzato”.

A proposito del fratello Gianni Bella, racconta: “Sta bene, vive a Parma. Sono stata da lui, vado sempre a trovarlo, è una forza della natura. A volte sono più triste io di lui. Io ho una sensibilità esagerata, ma ora ho tanto entusiasmo”. Nell’intervista a Verissimo parla anche della separazione dei genitori: “Per fortuna eravamo grandi, cercavamo di convincerli a stare insieme, ma non ho mai sentito questa divisione proprio perché eravamo grandi e ci siamo rassegnati”.

La dichiarazione d’amore di Marcella Bella per il marito Mario Merello

Marcella Bella parla anche del marito Mario Merello: “Ora vedo le montagne verdi nei suoi occhi”, racconta autocitandosi. Poi si lascia andare ad una dichiarazione d’amore: “Non potrei vivere senza di lui, ci cerchiamo in continuazione. Anche se è lontanissimo da questo mondo, non c’entra niente. Faremo 45 anni insieme, non riesco neppure a pronunciare questo numero. Ma ti dico: sono volati via questi anni”. La cantante stessa è stupita dalla forza di questo legame: “A volte lo guardo e gli chiedo come mai stiamo ancora insieme. Il rapporto è ancora vivo, io sono vulcanica, quindi lo tengo vivo. Bisticciamo, faccio ancora la gelosona, c’è quel gioco amoroso che di solito c’è i primi anni. Io non mollo mai, la cosa peggiore è l’indifferenza. Finché c’è il bisticcetto va bene”.

