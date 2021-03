Marcella Bella/ “Mio fratello Gianni non ha mai smesso di amare la musica”

Marcella Bella tra gli ospiti della seconda puntata de “La canzone segreta“, lo show condotto da Serena Rossi su Rai1. La cantante di “Montagne Verdi” dopo aver calcato il palcoscenico del Festival di Sanremo 2021 come ospite torna in tv per un’occasione davvero speciale: raccontare e condividere quelle che sono le canzoni segrete della sua vita. Interprete ed icona della musica italiana, Marcella con la sua voce ha emozionato milioni di persone cantando canzoni che sono diventate dei classici della nostra musica. Il successo di Marcella Bella è sicuramente legato al fratello Gianni Bella, autore dei suoi brani con cui ha un rapporto davvero speciale. Purtroppo da diversi anni però il cantautore è stato costretto ad allontanarsi dal mondo della musica a causa di un ictus. Proprio la sorella Marcella parlando del fratello ha detto: ” fisicamente sta bene ma non può più parlare come prima. L’ictus ha colpito metà del suo volto e una parte della lingua. Però canticchia. Gianni non ha mai smesso di amare la musica, e pur con tutti i suoi limiti, ha sempre cercato aiuto per poter scrivere nuovi brani, io gli sono sempre vicina e in questo periodo l’ho pregato di scrivere una canzone per me e ci siamo riusciti, anche se per lui è stato un grande sforzo”.

In occasione della partecipazione di Marcella Bella come ospite a Sanremo 2021 si è tornati a parlare di un presunto litigio tra la cantante e la collega Orietta Berti. Cosa è successo? Tutto è nato quando la Bella ha dato della “finta buonista” ad Orietta Berti che ha replicato con parole molto dure: “il commento di Marcella lascia il tempo che trova. Vuol fare la sciura milanese, atteggiandosi a gran signora, ma dovrebbe ricordarsi che viene dalla Sicilia, da una famiglia povera come la mia. Stai un po’ calma, Marcella, non tutti hanno uno yacht lungo come il tuo!”. Un dissapore che però le due artiste della musica italiana hanno risolto e chiarito, anche se sicuramente la Bella ha il dente avvelenato per essere stata esclusa dalla kermesse canora che ha visto, invece, Orietta Berti tornare in gara dopo 29 anni. “L’esclusione è stata davvero un dolore: non per me, ma per mio fratello Gianni” – ha detto Marcella Bella parlando dell’esclusione dal Festival di Sanremo – “avrei voluto partecipare con la nuova canzone che abbiamo scritto tutti insieme noi quattro fratelli: io, lui, Antonio e Rosario. Si intitola ‘Un amore speciale’. Amadeus l’aveva sentita e mi aveva detto che era una canzone importante. Evidentemente non abbastanza”.

