Marcella Bella non riconosce Alba Parietti a ‘Canzone segreta’/ La gaffe: “Chi sei?”

Non ha giovato ad Alba Parietti il travestimento scelto per stupire Marcella Bella nel corso della seconda puntata di Canzone segreta: la showgirl, con indosso un minidress e una pesante parrucca di capelli bianchi, era realmente irriconoscibile, e non stupisce che la stessa Marcella – che pure la conosce bene – abbia fatto fatica a identificarla. Alba Parietti è stata protagonista della sorpresa organizzata per Marcella insieme ad Anna Tatangelo e ai suoi figli Carolina e Tommaso, tutte persone a cui la cantante è molto legata e che ha tenuto a ringraziare singolarmente al termine dell’esibizione. Tutte, tranne una: “Ma questa bella signora chi è?”, ha chiesto candida Marcella, senza nascondere la sua perplessità. A dire il vero, Alba aveva già intuito dal palco che l’amica non l’avesse riconosciuta. Mentre cantava, infatti, l’aveva liquidata con un gesto formale di apprezzamento, un semplice pollice in su, senza mostrare di aver colto l’assurdità del momento. “Ma come ti hanno conciata?”, ha chiosato Marcella, subito dopo essersi resa conto che sotto al parruccone si celava proprio Alba.

Marcella Bella e la gaffe con Alba Parietti a Canzone segreta

La reazione di Marcella Bella ha scatenato l’ilarità dei presenti, conduttrice inclusa: “Marcella Bella che non riconosce Alba Parietti rimarrà nella storia!”. Queste le parole di Serena Rossi, che fanno eco ai commenti pervenuti sui social: “Io sto ancora ridendo per Marcella Bella e Alba Parietti, scusate”, scrive un utente su Twitter. “Marcella Bella che non riconosce Alba Parietti momento altissimo della televisione italiana”. In breve tempo, tra l’altro, ‘Marcella Bella’ è diventato argomento di tendenza su Twitter, al settimo posto nel momento in cui scriviamo. “Marcella che non riconosce Alba Parietti vestita da pseudo Lady Gaga. Questo trash su Rai1 non me lo sarei mai aspettato”.

