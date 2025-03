Reduce dal ritorno nel mondo della musica direttamente per la porta principale, la più importante; Marcella Bella ha conquistato la scena, a dispetto della posizione in classifica, a Sanremo 2025 come testimoniato dalla grande eco della sua canzone soprattutto sui social. Lei stessa, ospite oggi a Domenica In, con un pizzico di ironia ha celebrato la gioia attuale dopo quanto dimostrato sul palco della kermesse: “E’ un periodo che non bevo più nulla, nemmeno un bicchiere di champagne; ora sono contenta, appagata da altre cose, felice di come sta andando la mia canzone di Sanremo 2025”.

Per un lungo periodo Marcella Bella ha lasciato la scena musicale; complici alcune esperienze di vita tortuose e destabilizzanti riguardanti il privato e che hanno messo a dura prova la sua determinazione. Sempre con il sorriso e con grinta – valori decantati anche nel suo brano sanremese – è riuscita a superare quel momento: “Io ho sempre avuto mio fratello Gianni vicino che scriveva delle canzoni meravigliose per me, quindi anche quello che gli è successo ha inciso sulla mia carriera; però non ho mai smesso di pensare alla musica, vivo di quello, anche nei momenti difficili”.

Marcella Bella a Domenica In: “Sanremo 2025? Se non doveva essere podio, allora meglio ultimo posto…”

A dispetto delle difficoltà, Marcella Bella si è detta fiera del presente pur ammettendo un pensiero nostalgico per i fasti di un tempo. “Se ho nostalgia? Certo, però sono una persona che guarda avanti; bisogna godere di quello che si ha al momento e non pensare però troppo anche al futuro. Bisogna vivere ciò che siamo altrimenti ci perdiamo il presente… Io sono una persona positiva, che cerca di tirare sù l’umore non solo proprio ma anche degli altri”.

Sempre a Domenica In, Marcella Bella è tornata poi sull’esperienza a Sanremo 2025; a prescindere dal risultato, resta la gioia di tornare sul palco dell’Ariston dopo 18 anni di assenza. “Erano 18 anni che non cantavo a Sanremo, nessuno poteva fermarmi; è stato fantastico, non mi interessa nulla di quanti mi hanno votato; o stavo sul podio o a questo punto meglio ultima. Il mio preferito quest’anno? Mi piaceva molto la canzone di Achille Lauro, ma in molti sono stati brani”.

