Marcella Bella è tra le protagoniste della puntata di domenica di “Verissimo“, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Una bella occasione per la celebre cantante italiana di potersi raccontare a cuore aperto ripercorrendo anche la sua recente esperienza al Festival di Sanremo 2025 dove ha gareggiato con il brano “Pelle diamante”. Un ritorno importante per la cantante che è tornata in gara a 18 anni di distanza dalla sua ultima partecipazione, anche se non ha brillato particolarmente visto che si è classificata all’ultimo posto. Classifica a parte, Marcella Bella è contentissima del suo Sanremo 2025 e ai microfoni di Rai Radio 2 ha parlato della volontà di Olly di non partecipare all’Eurovision 2025 proponendosi lei come rappresentante dell’Italia. “Chi mi piacerebbe vedere su quel palco? Non ho dubbi, me stessa. Forte, tosta e indipendente” – ha detto la cantante che ha poi parlato della kermesse canora internazionale.

“All’estero sono convinti che noi siamo tutto spaghetti e mandolino, ma ormai ci conoscono bene anche in America” – ha detto la cantante che sottolineato quanto l’Italia sia famosa per la musica, moda e design.

Per Marcella Bella la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 è stata una vittoria, visto che ha potuto farsi conoscere dai giovanissimi che oggi ascoltano la sua hit “Pelle diamante”, ma anche i brani della sua carriera. “I ragazzini mi mandano un sacco di video in cui la cantano. Con gli streaming cresciuti tantissimo stanno riscoprendo anche la Marcella di ieri” – ha dichiarato la cantante.

Infine impossibile non parlare della cinquina tutta al maschile della classifica finale e della polemica scoppiata dopo la finale di Sanremo. Se Elodie e Giorgia hanno sottolineato la cosa, la cantante ha sdrammatizzato evitando di calcare il dibattito ma precisando: “Lo scorso anno c’erano Angelina Mango e Annalisa sul podio, quindi di che stiamo parlando?”.