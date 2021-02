Marcella Bella/ Si consola su Rai1 dopo l’esclusione a Sanremo 2021

Marcella Bella ospite di A grande richiesta (Parlami d’amore)

Marcella Bella non avrà modo di salire sul palco di Sanremo 2021 ma sicuramente potrà consolarsi facendolo questa sera sul palco di A grande richiesta (Parlami d’amore) al fianco di Veronica Pivetti e Paolo Conticini per lo speciale su San Valentino. In questi anni sia lei che il fratello Gianni Bella, spesso in coppia sul palco e dietro le quinte, hanno avuto modo di parlare di sentimenti e d’amore e adesso farà lo stesso salendo sul palco del programma di Rai1 per cantare in attesa che arrivi San Valentino, il giorno dedicato proprio agli innamorati. Quali saranno le canzoni che presenterà per il prime time di Rai1 e cosa avrà modo di dire dopo quello che è successo con Amadeus e la sua canzone presentata per Sanremo 2021?

Dopo il no di Amadeus per Sanremo 2021..

Nei giorni scorsi Marcella Bella si è sfogata sul Corriere della Sera proprio in relazione al deludente no di Amadeus spiegando: “Ormai c’è una certa incompatibilità tra me e il Festival di Sanremo. Non arrivo da un reality, non ho una delle grandi case discografiche alle spalle. Mi ha consolato vedere la lista degli esclusi: penso che abbiano fatto uno scherzo ad Amadeus e l’abbiano sostituita con l’altra”. Come sempre la cantante ci tiene a dire le cose chiaramente e bene in faccia e questo spesso la mette un po’ all’angolo soprattutto adesso che si era presentata con una canzone scritta proprio da Gianni Bella, il fratello. E’ per lui che ha deciso di prendere la parola e ribadire: “Avrei voluto partecipare con la nuova canzone che abbiamo scritto tutti insieme noi quattro fratelli: io, lui, Antonio e Rosario. Si intitola “Un amore speciale”. Amadeus l’aveva sentita e mi aveva detto che era una canzone importante. Evidentemente non abbastanza”.



